https://1prime.ru/20240719/mintrud-850289894.html

Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы - 19.07.2024, ПРАЙМ

Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

Перечень профессий для альтернативной службы предлагается расширить до 237 специальностей и 1442 организаций, сообщили в пресс-службе Министерства труда и... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T20:38+0300

2024-07-19T20:38+0300

2024-07-19T20:38+0300

экономика

россия

минтруд

альтернативная служба

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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Перечень профессий для альтернативной службы предлагается расширить до 237 специальностей и 1442 организаций, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. "Минтруд представил на общественное обсуждение проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года. Список составлен на основании предложений федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ", — отмечается в пресс-релизе. Ведомство предлагает расширить список альтернативных профессий с 224 до 237, и с 1305 до 1442 предприятий.Ведомство предложило, чтобы те, кто проходит альтернативную гражданскую службу, могли выбирать из следующих профессий: гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по метрологии, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, библиотекарь средней квалификации и другие.

https://1prime.ru/20240708/rukovoditeli-849896804.html

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россия, минтруд, альтернативная служба