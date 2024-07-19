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Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы
Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы - 19.07.2024, ПРАЙМ
Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы
Перечень профессий для альтернативной службы предлагается расширить до 237 специальностей и 1442 организаций, сообщили в пресс-службе Министерства труда и... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T20:38+0300
2024-07-19T20:38+0300
экономика
россия
минтруд
альтернативная служба
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Перечень профессий для альтернативной службы предлагается расширить до 237 специальностей и 1442 организаций, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. "Минтруд представил на общественное обсуждение проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года. Список составлен на основании предложений федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ", — отмечается в пресс-релизе. Ведомство предлагает расширить список альтернативных профессий с 224 до 237, и с 1305 до 1442 предприятий.Ведомство предложило, чтобы те, кто проходит альтернативную гражданскую службу, могли выбирать из следующих профессий: гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по метрологии, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, библиотекарь средней квалификации и другие.
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россия, минтруд, альтернативная служба
Экономика, РОССИЯ, Минтруд, альтернативная служба
20:38 19.07.2024
 
Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Перечень профессий для альтернативной службы предлагается расширить до 237 специальностей и 1442 организаций, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
"Минтруд представил на общественное обсуждение проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года. Список составлен на основании предложений федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ", — отмечается в пресс-релизе.
Ведомство предлагает расширить список альтернативных профессий с 224 до 237, и с 1305 до 1442 предприятий.
Ведомство предложило, чтобы те, кто проходит альтернативную гражданскую службу, могли выбирать из следующих профессий: гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по метрологии, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, библиотекарь средней квалификации и другие.
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Минтруд предсказывает сокращение числа руководящих должностей в России
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