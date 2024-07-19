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"М.Видео" и МТС договорились в досудебном порядке по вопросу M.Money - 19.07.2024, ПРАЙМ
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"М.Видео" и МТС договорились в досудебном порядке по вопросу M.Money
"М.Видео" и МТС договорились в досудебном порядке по вопросу M.Money - 19.07.2024, ПРАЙМ
"М.Видео" и МТС договорились в досудебном порядке по вопросу M.Money
Группа "М.Видео-Эльдорадо" и МТС договорились в досудебном порядке по вопросу бренда M.Money, иск в процессе отзыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:06+0300
2024-07-19T17:06+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" и МТС договорились в досудебном порядке по вопросу бренда M.Money, иск в процессе отзыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Ранее в пятницу из опубликованного определения Суда по интеллектуальным правам (СИП) стало известно о том, что "М.Видео" просит суд частично прекратить правовую охрану товарного знака M.Money, принадлежащего МТС. Иск поступил в суд 11 июля. Истца бренд интересует для двух классов услуг, включающих, например, такие услуги, как реклама, менеджмент в сфере бизнеса, финансовые, валютные и банковские услуги, страховые услуги, услуги в сфере недвижимости. Уточнялось, что, по мнению "М.Видео", ответчик в этих сферах своим товарным знаком не пользуется. "Стороны договорились в досудебном порядке. Иск в процессе отзыва", - заявили в пресс-службе ритейлера, комментируя ситуацию с товарным знаком M.Money.
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м.видео, мтс
М.Видео, МТС
17:06 19.07.2024
 
"М.Видео" и МТС договорились в досудебном порядке по вопросу M.Money

"М.Видео" и МТС договорились в досудебном порядке по вопросу бренда M.Money

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" и МТС договорились в досудебном порядке по вопросу бренда M.Money, иск в процессе отзыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
Ранее в пятницу из опубликованного определения Суда по интеллектуальным правам (СИП) стало известно о том, что "М.Видео" просит суд частично прекратить правовую охрану товарного знака M.Money, принадлежащего МТС. Иск поступил в суд 11 июля.
Истца бренд интересует для двух классов услуг, включающих, например, такие услуги, как реклама, менеджмент в сфере бизнеса, финансовые, валютные и банковские услуги, страховые услуги, услуги в сфере недвижимости. Уточнялось, что, по мнению "М.Видео", ответчик в этих сферах своим товарным знаком не пользуется.
"Стороны договорились в досудебном порядке. Иск в процессе отзыва", - заявили в пресс-службе ритейлера, комментируя ситуацию с товарным знаком M.Money.
 
М.ВидеоМТС
 
 
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