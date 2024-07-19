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"М.Видео" и МТС договорились в досудебном порядке по вопросу M.Money

"М.Видео" и МТС договорились в досудебном порядке по вопросу M.Money - 19.07.2024, ПРАЙМ

"М.Видео" и МТС договорились в досудебном порядке по вопросу M.Money

Группа "М.Видео-Эльдорадо" и МТС договорились в досудебном порядке по вопросу бренда M.Money, иск в процессе отзыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T17:06+0300

2024-07-19T17:06+0300

2024-07-19T17:06+0300

м.видео

мтс

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" и МТС договорились в досудебном порядке по вопросу бренда M.Money, иск в процессе отзыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Ранее в пятницу из опубликованного определения Суда по интеллектуальным правам (СИП) стало известно о том, что "М.Видео" просит суд частично прекратить правовую охрану товарного знака M.Money, принадлежащего МТС. Иск поступил в суд 11 июля. Истца бренд интересует для двух классов услуг, включающих, например, такие услуги, как реклама, менеджмент в сфере бизнеса, финансовые, валютные и банковские услуги, страховые услуги, услуги в сфере недвижимости. Уточнялось, что, по мнению "М.Видео", ответчик в этих сферах своим товарным знаком не пользуется. "Стороны договорились в досудебном порядке. Иск в процессе отзыва", - заявили в пресс-службе ритейлера, комментируя ситуацию с товарным знаком M.Money.

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м.видео, мтс