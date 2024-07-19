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Нефтяные фьючерсы снижаются на фоне укрепления доллара США

Нефтяные фьючерсы снижаются на фоне укрепления доллара США - 19.07.2024, ПРАЙМ

Нефтяные фьючерсы снижаются на фоне укрепления доллара США

Цены на нефть упали в пятницу, так как укрепление доллара США, неоднозначные экономические сигналы и опасения относительно перспектив экономики Китая негативно... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T11:58+0300

2024-07-19T11:58+0300

2024-07-19T11:58+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть упали в пятницу, так как укрепление доллара США, неоднозначные экономические сигналы и опасения относительно перспектив экономики Китая негативно отражались на настроениях инвесторов.По состоянию на 06.50 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 41 цент, или 0,5%, до 84,70 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI потеряли 49 центов, или 0,6%, до 82,33 доллара за баррель.С начала недели цены на нефть Brent понизились на 0,3%, тогда как котировки нефти WTI незначительно укрепились.Индекс доллара растет вторую сессию подряд на более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда и производственному сектору США. Это тормозит спрос на нефть со стороны держателей иных валют.Недостаток конкретных мер стимулирования экономики Китая также негативно отразился на рынке сырьевых товаров в целом, пишут аналитики ANZ.Темпы роста экономики Китая во 2-м квартале оказались ниже ожиданий и составили 4,7%, согласно официальным данным. Это породило опасения относительно перспектив спроса на нефть в стране."Беспокойство относительно возможного сокращения предложения в краткосрочной перспективе минимизировало потери", - пишут в ANZ, подразумевая ухудшение ситуации с лесными пожарами в Канаде, которые угрожают добыче.В то же время в Японии базовая инфляция ускорилась в июне, и это оставляет дверь открытой для повышения процентных ставок в стране.Котировки нефти обрели некоторую поддержку в предыдущие две сессии после выхода данных Минэнерго США, указывающих на более сильное, чем ожидалось, сокращение коммерческих запасов нефти на отчетной неделе.Однако, по словам аналитиков FGE, более широкомасштабные тренды запасов выглядят в этом месяце более негативными для котировок, чем ожидалось ранее. Сокращение запасов в США происходит более медленными темпами, чем обычно в это время года, а мировые запасы топлива выросли на прошлой неделе.При этом ОПЕК+ вряд ли выступит за изменение политики в отношении добычи, о чем в четверг Reuters сообщили три источника в картеле.

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рынки, мировой рынок нефти