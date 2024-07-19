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Нефтяные фьючерсы снижаются на фоне укрепления доллара США
Нефтяные фьючерсы снижаются на фоне укрепления доллара США - 19.07.2024, ПРАЙМ
Нефтяные фьючерсы снижаются на фоне укрепления доллара США
Цены на нефть упали в пятницу, так как укрепление доллара США, неоднозначные экономические сигналы и опасения относительно перспектив экономики Китая негативно... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T11:58+0300
2024-07-19T11:58+0300
2024-07-19T11:58+0300
рынки
мировой рынок нефти
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть упали в пятницу, так как укрепление доллара США, неоднозначные экономические сигналы и опасения относительно перспектив экономики Китая негативно отражались на настроениях инвесторов.По состоянию на 06.50 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 41 цент, или 0,5%, до 84,70 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI потеряли 49 центов, или 0,6%, до 82,33 доллара за баррель.С начала недели цены на нефть Brent понизились на 0,3%, тогда как котировки нефти WTI незначительно укрепились.Индекс доллара растет вторую сессию подряд на более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда и производственному сектору США. Это тормозит спрос на нефть со стороны держателей иных валют.Недостаток конкретных мер стимулирования экономики Китая также негативно отразился на рынке сырьевых товаров в целом, пишут аналитики ANZ.Темпы роста экономики Китая во 2-м квартале оказались ниже ожиданий и составили 4,7%, согласно официальным данным. Это породило опасения относительно перспектив спроса на нефть в стране."Беспокойство относительно возможного сокращения предложения в краткосрочной перспективе минимизировало потери", - пишут в ANZ, подразумевая ухудшение ситуации с лесными пожарами в Канаде, которые угрожают добыче.В то же время в Японии базовая инфляция ускорилась в июне, и это оставляет дверь открытой для повышения процентных ставок в стране.Котировки нефти обрели некоторую поддержку в предыдущие две сессии после выхода данных Минэнерго США, указывающих на более сильное, чем ожидалось, сокращение коммерческих запасов нефти на отчетной неделе.Однако, по словам аналитиков FGE, более широкомасштабные тренды запасов выглядят в этом месяце более негативными для котировок, чем ожидалось ранее. Сокращение запасов в США происходит более медленными темпами, чем обычно в это время года, а мировые запасы топлива выросли на прошлой неделе.При этом ОПЕК+ вряд ли выступит за изменение политики в отношении добычи, о чем в четверг Reuters сообщили три источника в картеле.
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ПРАЙМ
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рынки, мировой рынок нефти
Рынки, мировой рынок нефти
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть упали в пятницу, так как укрепление доллара США, неоднозначные экономические сигналы и опасения относительно перспектив экономики Китая негативно отражались на настроениях инвесторов.
По состоянию на 06.50 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 41 цент, или 0,5%, до 84,70 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI потеряли 49 центов, или 0,6%, до 82,33 доллара за баррель.
С начала недели цены на нефть Brent понизились на 0,3%, тогда как котировки нефти WTI незначительно укрепились.
Индекс доллара растет вторую сессию подряд на более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда и производственному сектору США. Это тормозит спрос на нефть со стороны держателей иных валют.
Недостаток конкретных мер стимулирования экономики Китая также негативно отразился на рынке сырьевых товаров в целом, пишут аналитики ANZ.
Темпы роста экономики Китая во 2-м квартале оказались ниже ожиданий и составили 4,7%, согласно официальным данным. Это породило опасения относительно перспектив спроса на нефть в стране.
"Беспокойство относительно возможного сокращения предложения в краткосрочной перспективе минимизировало потери", - пишут в ANZ, подразумевая ухудшение ситуации с лесными пожарами в Канаде, которые угрожают добыче.
В то же время в Японии базовая инфляция ускорилась в июне, и это оставляет дверь открытой для повышения процентных ставок в стране.
Котировки нефти обрели некоторую поддержку в предыдущие две сессии после выхода данных Минэнерго США, указывающих на более сильное, чем ожидалось, сокращение коммерческих запасов нефти на отчетной неделе.
Однако, по словам аналитиков FGE, более широкомасштабные тренды запасов выглядят в этом месяце более негативными для котировок, чем ожидалось ранее. Сокращение запасов в США происходит более медленными темпами, чем обычно в это время года, а мировые запасы топлива выросли на прошлой неделе.
При этом ОПЕК+ вряд ли выступит за изменение политики в отношении добычи, о чем в четверг Reuters сообщили три источника в картеле.