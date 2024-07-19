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Цены на нефть стабилизировались благодаря прогнозам ограниченных поставок

Цены на нефть стабилизировались благодаря прогнозам ограниченных поставок - 19.07.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть стабилизировались благодаря прогнозам ограниченных поставок

Цены на нефть мало изменились в пятницу. Укрепление доллара США и опасения относительно перспектив экономики Китая были компенсированы прогнозами ограниченных... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T19:42+0300

2024-07-19T19:42+0300

2024-07-19T19:42+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть мало изменились в пятницу. Укрепление доллара США и опасения относительно перспектив экономики Китая были компенсированы прогнозами ограниченных поставок.Цены на нефть марки Brent к 12.35 по Гринвичу понизились на 9 центов, или на 0,1%, до 85,02 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подешевели на 24 цента, или на 0,3 %, до 82,58 доллара.Индекс доллара растет вторую сессию подряд на более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда и производственному сектору США. Это тормозит спрос на нефть со стороны держателей иных валют.Недостаток конкретных мер стимулирования экономики Китая также негативно отразился на рынке сырьевых товаров в целом, пишут аналитики ANZ.Между тем китайские чиновники признали в пятницу, что обширный список экономических целей, вновь озвученный в конце ключевого заседания Коммунистической партии Китая на этой неделе, содержит "множество сложных противоречий", указывая на нестабильный путь к реализации политики во второй по величине экономике мира.Темпы роста экономики Китая во 2-м квартале оказались ниже ожиданий и составили 4,7%, согласно официальным данным. Это породило опасения относительно перспектив спроса на нефть в стране.Глобальный технологический сбой в пятницу нарушил работу множества отраслей: авиакомпании прекратили полеты, некоторые телекомпании оборвали эфир, а системные проблемы затронули практически все сферы - от банковской до здравоохранения.Данные и сервисы LSEG Group были восстановлены в пятницу после того, как ранее в течение дня перебои привели к некоторым нарушениям работы финансовых рынков.Тем временем в пятницу два крупных нефтяных танкера загорелись после столкновения в водах недалеко от Сингапура, крупнейшего в мире порта для заправки. Два члена экипажа были доставлены в больницу, а другие спасены на спасательных плотах, сообщили власти и одна из компаний.Котировки нефти обрели некоторую поддержку в предыдущие две сессии после выхода данных Минэнерго США, указывающих на более сильное, чем ожидалось, сокращение коммерческих запасов нефти на отчетной неделе.При этом ОПЕК+ вряд ли выступит за изменение политики в отношении добычи, о чем в четверг Reuters сообщили три источника в картеле. Группа производителей ОПЕК+, тем временем, вряд ли будет рекомендовать изменить свою политику добычи, включая план начать сворачивать один уровень сокращения поставок нефти с октября, сообщили Reuters три источника в четверг."Мы считаем, что в 3-м квартале предложение будет более ограниченным из-за продолжающихся мер со стороны ОПЕК и сезонного роста спроса, а в 4-м квартале оно вырастет благодаря дополнительным поставкам из ОПЕК+ и США", - написал в аналитической записке аналитик BNP Paribas Альдо Спанджер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок нефти