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Крупнейшая в Норвегии сеть аптек закрыла филиалы, пишет СМИ - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Крупнейшая в Норвегии сеть аптек закрыла филиалы, пишет СМИ
Крупнейшая в Норвегии сеть аптек закрыла филиалы, пишет СМИ - 19.07.2024, ПРАЙМ
Крупнейшая в Норвегии сеть аптек закрыла филиалы, пишет СМИ
Крупнейшая в Норвегии сеть аптек Apotek1, ранее приостановившая оформление онлайн-заказов, сообщила о закрытии всех своих филиалов в стране на фоне глобального... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T13:55+0300
2024-07-19T13:55+0300
сбой
норвегия
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Крупнейшая в Норвегии сеть аптек Apotek1, ранее приостановившая оформление онлайн-заказов, сообщила о закрытии всех своих филиалов в стране на фоне глобального технического сбоя, сообщает норвежская телерадиовещательная компания NRK. Ранее норвежская сеть аптек Apotek1 сообщила о приостановке оформления онлайн-заказов и задержке выполнения уже оформленных на фоне глобального технического сбоя. "Apotek1 закрыла свои аптеки в Норвегии из-за международной проблемы с серверами", - говорится в сообщении. По данным телерадиокомпании, закрыть все аптеки сети пришлось из-за невозможности включить компьютеры из-за технического сбоя. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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сбой, норвегия
сбой, НОРВЕГИЯ
13:55 19.07.2024
 
Крупнейшая в Норвегии сеть аптек закрыла филиалы, пишет СМИ

NRK: крупнейшая в Норвегии сеть аптек сообщила о закрытии всех своих филиалов из-за сбоя

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© fotolia.com / Marcel Schauer
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Крупнейшая в Норвегии сеть аптек Apotek1, ранее приостановившая оформление онлайн-заказов, сообщила о закрытии всех своих филиалов в стране на фоне глобального технического сбоя, сообщает норвежская телерадиовещательная компания NRK.
Ранее норвежская сеть аптек Apotek1 сообщила о приостановке оформления онлайн-заказов и задержке выполнения уже оформленных на фоне глобального технического сбоя.
"Apotek1 закрыла свои аптеки в Норвегии из-за международной проблемы с серверами", - говорится в сообщении.
По данным телерадиокомпании, закрыть все аптеки сети пришлось из-за невозможности включить компьютеры из-за технического сбоя.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
 
сбойНОРВЕГИЯ
 
 
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