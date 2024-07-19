https://1prime.ru/20240719/norvegiya-850272456.html
Крупнейшая в Норвегии сеть аптек закрыла филиалы, пишет СМИ
Крупнейшая в Норвегии сеть аптек закрыла филиалы, пишет СМИ - 19.07.2024, ПРАЙМ
Крупнейшая в Норвегии сеть аптек закрыла филиалы, пишет СМИ
Крупнейшая в Норвегии сеть аптек Apotek1, ранее приостановившая оформление онлайн-заказов, сообщила о закрытии всех своих филиалов в стране на фоне глобального... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T13:55+0300
2024-07-19T13:55+0300
2024-07-19T13:55+0300
сбой
норвегия
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Крупнейшая в Норвегии сеть аптек Apotek1, ранее приостановившая оформление онлайн-заказов, сообщила о закрытии всех своих филиалов в стране на фоне глобального технического сбоя, сообщает норвежская телерадиовещательная компания NRK. Ранее норвежская сеть аптек Apotek1 сообщила о приостановке оформления онлайн-заказов и задержке выполнения уже оформленных на фоне глобального технического сбоя. "Apotek1 закрыла свои аптеки в Норвегии из-за международной проблемы с серверами", - говорится в сообщении. По данным телерадиокомпании, закрыть все аптеки сети пришлось из-за невозможности включить компьютеры из-за технического сбоя. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b95051df4f883dfb0342efce7539f5ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбой, норвегия
Крупнейшая в Норвегии сеть аптек закрыла филиалы, пишет СМИ
NRK: крупнейшая в Норвегии сеть аптек сообщила о закрытии всех своих филиалов из-за сбоя
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Крупнейшая в Норвегии сеть аптек Apotek1, ранее приостановившая оформление онлайн-заказов, сообщила о закрытии всех своих филиалов в стране на фоне глобального технического сбоя, сообщает норвежская телерадиовещательная компания NRK.
Ранее норвежская сеть аптек Apotek1 сообщила о приостановке оформления онлайн-заказов и задержке выполнения уже оформленных на фоне глобального технического сбоя.
"Apotek1 закрыла свои аптеки в Норвегии из-за международной проблемы с серверами", - говорится в сообщении.
По данным телерадиокомпании, закрыть все аптеки сети пришлось из-за невозможности включить компьютеры из-за технического сбоя.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.