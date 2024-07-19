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Орбан осудил непрекращающееся финансирование Украины со стороны ЕС
Орбан осудил непрекращающееся финансирование Украины со стороны ЕС - 19.07.2024, ПРАЙМ
Орбан осудил непрекращающееся финансирование Украины со стороны ЕС
Европейскому союзу сложно изменить ситуацию с просевшей конкурентоспособностью, пока он "тачками" посылает деньги Украине. Конфликт России и Украины не является | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T11:40+0300
2024-07-19T11:40+0300
2024-07-19T11:40+0300
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БУДАПЕШТ, 19 июл - ПРАЙМ. Европейскому союзу сложно изменить ситуацию с просевшей конкурентоспособностью, пока он "тачками" посылает деньги Украине. Конфликт России и Украины не является войной ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Скажем прямо: в этой войне Европа пока ничего не выиграла, только потеряла. Деньги идут на Украину, так что очень трудно улучшить конкурентоспособность, если мы при этом тратим огромные деньги на войну, которая даже не наша война, а война между двумя славянскими народами, и мы тачками возим деньги одной из сторон, уже значительно превысив сто миллиардов форинтов (280 миллионов долларов - ред.)", - подчеркнул венгерский премьер-министр в эфире радио Kossuth. Орбан отметил, что одной из целей председательства Венгрии в Совете Европейского союза является повышение уровня конкурентоспособности Европы. Кроме того, постоянное финансирование одной из сторон конфликта тормозит развитие инфраструктуры всего континента, считает премьер. В связи с этим государство готовится выступить с инициативой о подписании специального пакта.Венгерский политик уже признавал, что украинская экономика до сих пор функционирует исключительно благодаря финансовой поддержке европейских государств и США. Он также считает, что руководство ЕС продолжает поддерживать конфликт из-за заинтересованности некоторых политических игроков.В мае 2022 года Орбан уже заявлял, что конфликт приносит огромную прибыль производителям вооружений, спекулянтам и экономическим кругам. Среди них, например, американский миллиардер Джордж Сорос, стремящийся получить доступ к природным ресурсам на территории России, отметил политик.
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виктор орбан, ес, украина, экономика украины, помощь украине
Политика, Виктор Орбан, ЕС, УКРАИНА, Экономика Украины, помощь Украине
Орбан осудил непрекращающееся финансирование Украины со стороны ЕС
Орбан: ЕС трудно повысить конкурентоспособность, пока он посылает деньги Украине
БУДАПЕШТ, 19 июл - ПРАЙМ. Европейскому союзу сложно изменить ситуацию с просевшей конкурентоспособностью, пока он "тачками" посылает деньги Украине. Конфликт России и Украины не является войной ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Скажем прямо: в этой войне Европа пока ничего не выиграла, только потеряла. Деньги идут на Украину, так что очень трудно улучшить конкурентоспособность, если мы при этом тратим огромные деньги на войну, которая даже не наша война, а война между двумя славянскими народами, и мы тачками возим деньги одной из сторон, уже значительно превысив сто миллиардов форинтов (280 миллионов долларов - ред.)", - подчеркнул венгерский премьер-министр в эфире радио Kossuth.
Орбан отметил, что одной из целей председательства Венгрии в Совете Европейского союза является повышение уровня конкурентоспособности Европы. Кроме того, постоянное финансирование одной из сторон конфликта тормозит развитие инфраструктуры всего континента, считает премьер. В связи с этим государство готовится выступить с инициативой о подписании специального пакта.
Венгерский политик уже признавал, что украинская экономика до сих пор функционирует исключительно благодаря финансовой поддержке европейских государств и США. Он также считает, что руководство ЕС продолжает поддерживать конфликт из-за заинтересованности некоторых политических игроков.
Орбан назвал три мощные силы для решение кризиса на Украине
В мае 2022 года Орбан уже заявлял, что конфликт приносит огромную прибыль производителям вооружений, спекулянтам и экономическим кругам. Среди них, например, американский миллиардер Джордж Сорос, стремящийся получить доступ к природным ресурсам на территории России, отметил политик.