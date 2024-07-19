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Остался месяц. Что обсуждают власти ради удержания цен на бензин
Остался месяц. Что обсуждают власти ради удержания цен на бензин - 19.07.2024, ПРАЙМ
Остался месяц. Что обсуждают власти ради удержания цен на бензин
Власти обсуждают продление запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – до конца года включительно. Поможет ли это сбить цены... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T02:02+0300
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2024-07-19T02:02+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Власти обсуждают продление запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – до конца года включительно. Поможет ли это сбить цены на бензин, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.Пока временный запрет на экспорт бензина действует до 1 августа. Сейчас, по данным Минэнерго, ситуация с обеспечением топливом всех субъектов РФ стабильная. Ведомство ожидает роста производства бензина в конце июля на 15-20 тысяч тонн за счет завершения плановых ремонтов на двух НПЗ.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако оптовые цены на бирже растут до максимумов с октября 2023 года. Причин несколько, но главная - увеличение экспорта. Это выгодно, ведь средняя цена бензина за рубежом в июле - примерно 1,32 доллара США за литр. При курсе доллара в 88,28 рубля это 116,53 рубля за литр, что почти в два раза выше, чем в России, подсчитал эксперт. То есть, экспорт выгоден для производителей нефтепродуктов, поэтому и цены внутри страны растут.Также на рост стоимости бензина влияет начало сельскохозяйственных уборочных работ в некоторых регионах, плановые ремонты отечественных НПЗ, аномально жаркая погода, вызывающая рост потребления топлива. Немалую роль сыграли повреждения инфраструктуры из-за атак беспилотников.С учетом отгрузок на экспорт остающегося объема бензина и дизельного топлива недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса, объясняет Переславский. Снижение поставок на внутренний рынок вызывает рост цен и в оптовом сегменте, и в рознице на АЗС. За неделю со 2 по 8 июля цены на бензин в 78 субъектах выросли в диапазоне от 0,5% до 2,4%."По опыту прошлых лет временной лаг между подорожанием в опте и рознице - около месяца. Если руководствоваться этой оценкой, то существенного повышения розничных цен на АЗС следует ожидать в конце июля-начале августа”, - прогнозирует экономист.Таким образом, времени для принятия решения о продлении запрета на экспорт бензина в августе, а то и осенью достаточно. После стабилизации ситуации на внутреннем рынке разрешения на экспорт могут быть возобновлены. До настоящего времени повышение цены на топливо находится в рамках прогнозируемой Банком России инфляции, заключил Переславский.
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бензин, биржевые цены на бензин, цены на бензин, азс, топливо, дизельное топливо, цена на топливо, эксклюзив
Бензин, биржевые цены на бензин, цены на бензин, АЗС, топливо, дизельное топливо, цена на топливо, Эксклюзив
Остался месяц. Что обсуждают власти ради удержания цен на бензин
Экономист Переславский: в начале августа может заметно подорожать бензин на АЗС
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Власти обсуждают продление запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – до конца года включительно. Поможет ли это сбить цены на бензин, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.
Пока временный запрет на экспорт бензина действует до 1 августа. Сейчас, по данным Минэнерго, ситуация с обеспечением топливом всех субъектов РФ стабильная. Ведомство ожидает роста производства бензина в конце июля на 15-20 тысяч тонн за счет завершения плановых ремонтов на двух НПЗ.
Однако оптовые цены на бирже растут до максимумов с октября 2023 года. Причин несколько, но главная - увеличение экспорта. Это выгодно, ведь средняя цена бензина за рубежом в июле - примерно 1,32 доллара США за литр. При курсе доллара в 88,28 рубля это 116,53 рубля за литр, что почти в два раза выше, чем в России, подсчитал эксперт. То есть, экспорт выгоден для производителей нефтепродуктов, поэтому и цены внутри страны растут.
Также на рост стоимости бензина влияет начало сельскохозяйственных уборочных работ в некоторых регионах, плановые ремонты отечественных НПЗ, аномально жаркая погода, вызывающая рост потребления топлива. Немалую роль сыграли повреждения инфраструктуры из-за атак беспилотников.
С учетом отгрузок на экспорт остающегося объема бензина и дизельного топлива недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса, объясняет Переславский. Снижение поставок на внутренний рынок вызывает рост цен и в оптовом сегменте, и в рознице на АЗС. За неделю со 2 по 8 июля цены на бензин в 78 субъектах выросли в диапазоне от 0,5% до 2,4%.
"По опыту прошлых лет временной лаг между подорожанием в опте и рознице - около месяца. Если руководствоваться этой оценкой, то существенного повышения розничных цен на АЗС следует ожидать в конце июля-начале августа”, - прогнозирует экономист.
Таким образом, времени для принятия решения о продлении запрета на экспорт бензина в августе, а то и осенью достаточно. После стабилизации ситуации на внутреннем рынке разрешения на экспорт могут быть возобновлены. До настоящего времени повышение цены на топливо находится в рамках прогнозируемой Банком России инфляции, заключил Переславский.
Россиян предупредили об ощутимом росте цен на бензин