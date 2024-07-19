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Остался месяц. Что обсуждают власти ради удержания цен на бензин

Остался месяц. Что обсуждают власти ради удержания цен на бензин - 19.07.2024, ПРАЙМ

Остался месяц. Что обсуждают власти ради удержания цен на бензин

Власти обсуждают продление запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – до конца года включительно. Поможет ли это сбить цены... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T02:02+0300

2024-07-19T02:02+0300

2024-07-19T02:02+0300

бензин

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Власти обсуждают продление запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – до конца года включительно. Поможет ли это сбить цены на бензин, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.Пока временный запрет на экспорт бензина действует до 1 августа. Сейчас, по данным Минэнерго, ситуация с обеспечением топливом всех субъектов РФ стабильная. Ведомство ожидает роста производства бензина в конце июля на 15-20 тысяч тонн за счет завершения плановых ремонтов на двух НПЗ.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако оптовые цены на бирже растут до максимумов с октября 2023 года. Причин несколько, но главная - увеличение экспорта. Это выгодно, ведь средняя цена бензина за рубежом в июле - примерно 1,32 доллара США за литр. При курсе доллара в 88,28 рубля это 116,53 рубля за литр, что почти в два раза выше, чем в России, подсчитал эксперт. То есть, экспорт выгоден для производителей нефтепродуктов, поэтому и цены внутри страны растут.Также на рост стоимости бензина влияет начало сельскохозяйственных уборочных работ в некоторых регионах, плановые ремонты отечественных НПЗ, аномально жаркая погода, вызывающая рост потребления топлива. Немалую роль сыграли повреждения инфраструктуры из-за атак беспилотников.С учетом отгрузок на экспорт остающегося объема бензина и дизельного топлива недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса, объясняет Переславский. Снижение поставок на внутренний рынок вызывает рост цен и в оптовом сегменте, и в рознице на АЗС. За неделю со 2 по 8 июля цены на бензин в 78 субъектах выросли в диапазоне от 0,5% до 2,4%."По опыту прошлых лет временной лаг между подорожанием в опте и рознице - около месяца. Если руководствоваться этой оценкой, то существенного повышения розничных цен на АЗС следует ожидать в конце июля-начале августа”, - прогнозирует экономист.Таким образом, времени для принятия решения о продлении запрета на экспорт бензина в августе, а то и осенью достаточно. После стабилизации ситуации на внутреннем рынке разрешения на экспорт могут быть возобновлены. До настоящего времени повышение цены на топливо находится в рамках прогнозируемой Банком России инфляции, заключил Переславский.

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бензин, биржевые цены на бензин, цены на бензин, азс, топливо, дизельное топливо, цена на топливо, эксклюзив