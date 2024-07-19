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ЦБ подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра Slava - 19.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра Slava
ЦБ подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра Slava - 19.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра Slava
Банк России подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве, планирует получить его во владение в... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T15:06+0300
2024-07-19T15:14+0300
банк россии
россия
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Банк России подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве, планирует получить его во владение в первом квартале 2026 года, затем передаст Росимуществу свои здания за исключением офиса на Неглинной, сообщил регулятор на своем сайте."Банк России подписал с группой ВЭБ.РФ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве. Планируемый срок передачи объекта Банку России ­- первый квартал 2026 года", - сказано в сообщении.Отмечается, что после получения комплекса в собственность и окончания ремонтных работ регулятор передаст Росимуществу большую часть зданий, которыми владеет сегодня. При этом историческое здание на улице Неглинной останется за Банком России, добавили там."Это позволит оптимизировать затраты на владение недвижимостью, которая находится в собственности, отказаться от аренды всех помещений и значительно уменьшить общую площадь зданий, используемых Банком России, а также эффективно разместить сотрудников в соответствии с задачами, которые стоят перед регулятором", - уточнил регулятор.
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россия
Банк России, РОССИЯ
15:06 19.07.2024 (обновлено: 15:14 19.07.2024)
 
ЦБ подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра Slava

ЦБ подписал с ВЭБ договор о покупке делового центра Slava на "Белорусской"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Банк России подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве, планирует получить его во владение в первом квартале 2026 года, затем передаст Росимуществу свои здания за исключением офиса на Неглинной, сообщил регулятор на своем сайте.
"Банк России подписал с группой ВЭБ.РФ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве. Планируемый срок передачи объекта Банку России ­- первый квартал 2026 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что после получения комплекса в собственность и окончания ремонтных работ регулятор передаст Росимуществу большую часть зданий, которыми владеет сегодня. При этом историческое здание на улице Неглинной останется за Банком России, добавили там.
"Это позволит оптимизировать затраты на владение недвижимостью, которая находится в собственности, отказаться от аренды всех помещений и значительно уменьшить общую площадь зданий, используемых Банком России, а также эффективно разместить сотрудников в соответствии с задачами, которые стоят перед регулятором", - уточнил регулятор.
 
Банк РоссииРОССИЯ
 
 
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