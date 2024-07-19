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ЦБ подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра Slava

ЦБ подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра Slava - 19.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра Slava

Банк России подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве, планирует получить его во владение в... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T15:06+0300

2024-07-19T15:06+0300

2024-07-19T15:14+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Банк России подписал с ВЭБ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве, планирует получить его во владение в первом квартале 2026 года, затем передаст Росимуществу свои здания за исключением офиса на Неглинной, сообщил регулятор на своем сайте."Банк России подписал с группой ВЭБ.РФ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве. Планируемый срок передачи объекта Банку России ­- первый квартал 2026 года", - сказано в сообщении.Отмечается, что после получения комплекса в собственность и окончания ремонтных работ регулятор передаст Росимуществу большую часть зданий, которыми владеет сегодня. При этом историческое здание на улице Неглинной останется за Банком России, добавили там."Это позволит оптимизировать затраты на владение недвижимостью, которая находится в собственности, отказаться от аренды всех помещений и значительно уменьшить общую площадь зданий, используемых Банком России, а также эффективно разместить сотрудников в соответствии с задачами, которые стоят перед регулятором", - уточнил регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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