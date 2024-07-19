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Не союзники, а средство. Поляки наконец поняли, кто они для США
Не союзники, а средство. Поляки наконец поняли, кто они для США - 19.07.2024, ПРАЙМ
Не союзники, а средство. Поляки наконец поняли, кто они для США
США активно перебрасывает в Польшу свои войска, Варшава руками Белого дома оказалась в шаге от войны с Россией. Об этом пишет польское издание Niezależny... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:39+0300
2024-07-19T17:39+0300
2024-07-19T17:39+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. США активно перебрасывает в Польшу свои войска, Варшава руками Белого дома оказалась в шаге от войны с Россией. Об этом пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.Согласно материалам, Америка под предлогом защиты НАТО от "российской угрозы" открыто наращивает свое присутствие в Европе. Так, 405-я бригада полевой поддержки перебрасывает танки M1A2SEPv3 из Германии в Польшу, на базу в Повидзе. Отмечается, что бригада отвечает за аккумулирование запасов американской техники в Европе и ее передачу войскам, которые позже прибудут из США.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Американцы строят по всему миру специальные склады, которые позволят им быстро включаться в вооруженные конфликты в разных частях света", - сказано в публикации. В NDP пояснили, что переброска войск туда, где уже есть техника, намного проще и быстрее, что позволит Америке участвовать в потенциальном конфликте."Для США все это, конечно же, важно и выгодно. Чего нельзя сказать о Европе в целом и в частности о Польше, которая благодаря Белому дому находится сейчас в шаге от войны с Россией!" - подчеркивается в статье.Напряжение в отношениях с Москвой возрастает из-за отправки в Польшу американских вооружений, а пострадает, в конечном итоге, только Варшава, заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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польша, сша
Не союзники, а средство. Поляки наконец поняли, кто они для США
NDP: американцы активно перебрасывают военную технику на польскую базу в Повидзе
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ.
США активно перебрасывает в Польшу свои войска, Варшава руками Белого дома оказалась в шаге от войны с Россией. Об этом пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny
.
Согласно материалам, Америка под предлогом защиты НАТО от "российской угрозы" открыто наращивает свое присутствие в Европе. Так, 405-я бригада полевой поддержки перебрасывает танки M1A2SEPv3 из Германии в Польшу, на базу в Повидзе. Отмечается, что бригада отвечает за аккумулирование запасов американской техники в Европе и ее передачу войскам, которые позже прибудут из США.
"Американцы строят по всему миру специальные склады, которые позволят им быстро включаться в вооруженные конфликты в разных частях света", - сказано в публикации.
В NDP пояснили, что переброска войск туда, где уже есть техника, намного проще и быстрее, что позволит Америке участвовать в потенциальном конфликте.
"Для США все это, конечно же, важно и выгодно. Чего нельзя сказать о Европе в целом и в частности о Польше, которая благодаря Белому дому находится сейчас в шаге от войны с Россией!" - подчеркивается в статье.
Напряжение в отношениях с Москвой возрастает из-за отправки в Польшу американских вооружений, а пострадает, в конечном итоге, только Варшава, заключает издание.
"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России