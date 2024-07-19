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Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16

Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16 - 19.07.2024, ПРАЙМ

Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16

Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник, близкий к Министерству национальной обороны республики. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T17:46+0300

2024-07-19T17:46+0300

2024-07-19T17:54+0300

вооружения

украина

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ВАРШАВА, 19 июл — ПРАЙМ. Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник, близкий к Министерству национальной обороны республики. Владимир Зеленский заявил, что после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском получил положительное решение от польского правительства, что ускорит получение Киевом истребителей F-16."Речь не идет о передаче польских истребителей F-16. Они остаются (в Польше – ред.) и охраняют польское небо", — говорится в сообщении РАР. Ранее сообщалось, что Украина получит первые истребители F-16 этим летом. Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют поставлять Украине более 60 таких машин. Россия убеждена, что поставки вооружений в Украину препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и могут привести к опасным последствиям. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. Он также отмечал, что США и страны НАТО прямо участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в Великобритании, Германии, Италии и других государствах. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия со стороны Запада не способствуют мирному урегулированию и могут иметь негативные последствия.

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