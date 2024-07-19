Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16 - 19.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240719/polsha-850284517.html
Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16
Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16 - 19.07.2024, ПРАЙМ
Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16
Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник, близкий к Министерству национальной обороны республики. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:46+0300
2024-07-19T17:54+0300
вооружения
украина
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 19 июл — ПРАЙМ. Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник, близкий к Министерству национальной обороны республики. Владимир Зеленский заявил, что после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском получил положительное решение от польского правительства, что ускорит получение Киевом истребителей F-16."Речь не идет о передаче польских истребителей F-16. Они остаются (в Польше – ред.) и охраняют польское небо", — говорится в сообщении РАР. Ранее сообщалось, что Украина получит первые истребители F-16 этим летом. Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют поставлять Украине более 60 таких машин. Россия убеждена, что поставки вооружений в Украину препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и могут привести к опасным последствиям. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. Он также отмечал, что США и страны НАТО прямо участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в Великобритании, Германии, Италии и других государствах. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия со стороны Запада не способствуют мирному урегулированию и могут иметь негативные последствия.
https://1prime.ru/20240719/vengriya-850282723.html
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, польша
Вооружения, УКРАИНА, ПОЛЬША
17:46 19.07.2024 (обновлено: 17:54 19.07.2024)
 
Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16

РАР: Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 19 июл — ПРАЙМ. Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник, близкий к Министерству национальной обороны республики.
Владимир Зеленский заявил, что после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском получил положительное решение от польского правительства, что ускорит получение Киевом истребителей F-16.
"Речь не идет о передаче польских истребителей F-16. Они остаются (в Польше – ред.) и охраняют польское небо", — говорится в сообщении РАР.
Ранее сообщалось, что Украина получит первые истребители F-16 этим летом. Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют поставлять Украине более 60 таких машин.
Петер Сийярто
Сийярто: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине
17:17
Россия убеждена, что поставки вооружений в Украину препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и могут привести к опасным последствиям.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. Он также отмечал, что США и страны НАТО прямо участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в Великобритании, Германии, Италии и других государствах.
В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия со стороны Запада не способствуют мирному урегулированию и могут иметь негативные последствия.
 
ВооруженияУКРАИНАПОЛЬША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала