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Минсельхоз снизит пошлину на экспорт пшеницы с 24 июля

Минсельхоз снизит пошлину на экспорт пшеницы с 24 июля - 19.07.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз снизит пошлину на экспорт пшеницы с 24 июля

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 24 по 30 июля сократится до 1540,4 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми,... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T18:41+0300

2024-07-19T18:41+0300

2024-07-19T18:41+0300

экономика

минсельхоз

пошлина на экспорт пшеницы

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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 24 по 30 июля сократится до 1540,4 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 229,6 доллара за тонну, на ячмень - 177,1 доллара, на кукурузу - при цене 188 долларов за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 17 по 23 июля, составляет 1780,5 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя и кукурузы нулевая. В России действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Она рассчитывается по формуле зернового демпфера и зависит от цены экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и курса доллара к рублю, который устанавливает Центральный банк. Полученные средства распределяются между регионами в виде субсидий для производителей пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.С 1 июля в России изменились базовые цены для расчёта экспортных пошлин на зерновые культуры. Теперь они выросли на 1 тысячу рублей. Это привело к снижению ставок пошлин в среднем на 700 рублей за тонну. Инициатива о повышении базовых цен исходила от Минсельхоза, а в конце июня правительство приняло соответствующее решение. В результате, базовые экспортные цены на пшеницу и смесь пшеницы с рожью увеличились с 17 тысяч рублей до 18 тысяч рублей за тонну. Для ячменя и кукурузы они выросли с 15 875 рублей до 16 875 рублей за тонну.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы