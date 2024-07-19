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Кабмин повысил пошлины на ряд кондитерских изделий из недружественных стран

Кабмин повысил пошлины на ряд кондитерских изделий из недружественных стран - 19.07.2024, ПРАЙМ

Кабмин повысил пошлины на ряд кондитерских изделий из недружественных стран

Кабмин РФ повысил пошлины на ряд кондитерских изделий и прочих товаров из недружественных стран по 31 декабря 2024 года включительно. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T22:07+0300

2024-07-19T22:07+0300

2024-07-19T22:07+0300

кабмин

пошлины

кондитерские изделия

россия

импорт

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Кабмин РФ повысил пошлины на ряд кондитерских изделий и прочих товаров из недружественных стран по 31 декабря 2024 года включительно. Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов. Согласно постановлению, будут установлены ставки ввозных таможенных пошлин в размере 35% на желе, леденцовую карамель, тоффи и сухое печенье. Пошлина в размере 0,6 евро за один килограмм будет установлена на какаосодержащие продукты в брикетах, пластинках и так далее, 0,73 евро за один килограмм — на шоколадные конфеты, 0,35 евро за килограмм — на печенье, покрытое шоколадом, и на вафли разных видов, на другие виды печенья — 35%. Более того, кабмин РФ добавил в список товаров с повышенной ввозной пошлиной свинцовые аккумуляторы. Пошлина на данные изделия составит 35%. Ранее в перечень товаров, облагаемых повышенными ввозными пошлинами при поставках из недружественных стран, были включены вина, пиво, парфюмерная и гигиеническая продукция, бытовая химия, обои, фанера и оружие. Уточняется, что настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней после дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20240719/poshlina-850286907.html

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пошлины, кондитерские изделия, россия, импорт