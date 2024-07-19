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Потребуется вмешательство: Данкверт пригрозил бизнесу - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Потребуется вмешательство: Данкверт пригрозил бизнесу
Потребуется вмешательство: Данкверт пригрозил бизнесу - 19.07.2024, ПРАЙМ
Потребуется вмешательство: Данкверт пригрозил бизнесу
Бизнесу следует поменять свое отношение к экспорту. Поставщики должны обеспечить соответствие продукции требованиям стран, в которые они направляют зерно,... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T18:01+0300
2024-07-19T18:02+0300
сергей данкверт
россельхознадзор
зерно
экспорт
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Бизнесу следует поменять свое отношение к экспорту. Поставщики должны обеспечить соответствие продукции требованиям стран, в которые они направляют зерно, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК.Он отметил, что к 2030 году объем поставок российской продукции в другие страны должен увеличиться в полтора раза. Для этого, считает Данкверт, необходимо трансформировать отношение российского бизнеса к качеству поставляемого товара. Ранее несколько стран-импортеров сообщили о несоответствии качества полученного из России зерна своим внутренним требованиям.По итогам 2023 года Россия заняла 17-ое место в списке мировых продовольственных экспортеров. С долей 37% от всех поставок основным экспортным товаром является зерно.Глава Россельхознадзора считает, что экспортеры недостаточно ответственно подходят к очистке партий продукции перед отправкой, в результате чего большой процент поставленного сырья оказывается карантинным. Так, Россельхознадзор выявил несоответствия заявленным стандартам качества у более чем 80% партий зерна одной из крупнейших российских компаний - ТД "РИФ" (в апреле 2024 года сменил название на ООО "Родные поля").Данкверт убежден, что может потребоваться вмешательство государства, если ситуация не изменится. "В этом отношении мы сторонники бывшей социалистической советской системы, которая звучит некрасиво, но действует эффективно, когда государство брало на себя роль главного трейдера по ввозу и вывозу важнейших продуктов", - отметил глава Россельхознадзора. В качестве примера он привел советский "Экспортхлеб", который занимался экспортом, а позже и импортом зерна.
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сергей данкверт, россельхознадзор, зерно, экспорт
Сергей Данкверт, Россельхознадзор, зерно, экспорт
18:01 19.07.2024 (обновлено: 18:02 19.07.2024)
 
Потребуется вмешательство: Данкверт пригрозил бизнесу

Данкверт пригрозил недобросовестным экспортерам возвратом "Экспортхлеба"

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСергей Данкверт
Сергей Данкверт - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Бизнесу следует поменять свое отношение к экспорту. Поставщики должны обеспечить соответствие продукции требованиям стран, в которые они направляют зерно, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК.
Он отметил, что к 2030 году объем поставок российской продукции в другие страны должен увеличиться в полтора раза. Для этого, считает Данкверт, необходимо трансформировать отношение российского бизнеса к качеству поставляемого товара. Ранее несколько стран-импортеров сообщили о несоответствии качества полученного из России зерна своим внутренним требованиям.
По итогам 2023 года Россия заняла 17-ое место в списке мировых продовольственных экспортеров. С долей 37% от всех поставок основным экспортным товаром является зерно.
Глава Россельхознадзора считает, что экспортеры недостаточно ответственно подходят к очистке партий продукции перед отправкой, в результате чего большой процент поставленного сырья оказывается карантинным. Так, Россельхознадзор выявил несоответствия заявленным стандартам качества у более чем 80% партий зерна одной из крупнейших российских компаний - ТД "РИФ" (в апреле 2024 года сменил название на ООО "Родные поля").
%Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Дешевые и тепличные. Европа столкнулась с новой "угрозой" из России
13:29
Данкверт убежден, что может потребоваться вмешательство государства, если ситуация не изменится. "В этом отношении мы сторонники бывшей социалистической советской системы, которая звучит некрасиво, но действует эффективно, когда государство брало на себя роль главного трейдера по ввозу и вывозу важнейших продуктов", - отметил глава Россельхознадзора. В качестве примера он привел советский "Экспортхлеб", который занимался экспортом, а позже и импортом зерна.
 
Сергей ДанквертРоссельхознадзорзерноэкспорт
 
 
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