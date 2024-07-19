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Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы - 19.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240719/pshenitsa-850257209.html
Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы
Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы - 19.07.2024, ПРАЙМ
Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы
Россия по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет чуть более 26% мирового... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T07:04+0300
2024-07-19T07:04+0300
экономика
пшеница
продовольствие
россия
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Россия по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет чуть более 26% мирового экспорта, следует из данных Международного совета по зерну, которые изучило РИА Новости. Согласно оценкам организации, по итогам сезона Россия экспортировала 55,3 миллиона тонн пшеницы, что выше июньского прогноза организации в 53,1 миллиона тонн. Это максимальный объем экспорта за всю современную историю и почти на 15% больше прошлогоднего показателя. В результате доля России в мировом экспорте пшеницы выросла до рекордных 26,1%. Предыдущий максимум был в 2017-2018 сельскохозяйственном году с долей в 23,4%, а в прошлом году она составляла около 23,1%. Мировой экспорт пшеницы в прошлом сельхозгоду достиг 211,7 миллиона тонн против 208,7 миллиона годом ранее. Второе место по экспорту этого вида зерна занимает Евросоюз, чьи поставки выросли на 0,7% - до 35,3 миллиона тонн, а доля сократилась с 16,8% до 16,7%. Тройку лидеров замыкает Канада, откуда экспорт уменьшился за год на 3% - до 25 миллионов тонн, а доля - с 12,3% до 11,8%. Международный совет по зерну (МСЗ) – это межправительственная организация, целью которой является углубление международного сотрудничества в области торговли зерном, а также стабильности рынка зерна и мировой продовольственной безопасности. Россия является членом организации.
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пшеница, продовольствие, россия
Экономика, пшеница, продовольствие, РОССИЯ
07:04 19.07.2024
 
Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы

Россия по итогам 2023-2024 сезона поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Россия по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет чуть более 26% мирового экспорта, следует из данных Международного совета по зерну, которые изучило РИА Новости.
Согласно оценкам организации, по итогам сезона Россия экспортировала 55,3 миллиона тонн пшеницы, что выше июньского прогноза организации в 53,1 миллиона тонн. Это максимальный объем экспорта за всю современную историю и почти на 15% больше прошлогоднего показателя.
В результате доля России в мировом экспорте пшеницы выросла до рекордных 26,1%. Предыдущий максимум был в 2017-2018 сельскохозяйственном году с долей в 23,4%, а в прошлом году она составляла около 23,1%.
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Сибирское зерно будут поставлять в Африку и Латамерику
12 июля, 12:30
Мировой экспорт пшеницы в прошлом сельхозгоду достиг 211,7 миллиона тонн против 208,7 миллиона годом ранее. Второе место по экспорту этого вида зерна занимает Евросоюз, чьи поставки выросли на 0,7% - до 35,3 миллиона тонн, а доля сократилась с 16,8% до 16,7%. Тройку лидеров замыкает Канада, откуда экспорт уменьшился за год на 3% - до 25 миллионов тонн, а доля - с 12,3% до 11,8%.
Международный совет по зерну (МСЗ) – это межправительственная организация, целью которой является углубление международного сотрудничества в области торговли зерном, а также стабильности рынка зерна и мировой продовольственной безопасности. Россия является членом организации.
 
ЭкономикапшеницапродовольствиеРОССИЯ
 
 
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