https://1prime.ru/20240719/putin-850270039.html

Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил Песков

Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил Песков - 19.07.2024, ПРАЙМ

Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил Песков

Глава государства Владимир Путин работает независимо от данных рейтингов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T13:19+0300

2024-07-19T13:19+0300

2024-07-19T13:19+0300

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин работает независимо от данных рейтингов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Да, вы правильно абсолютно понимаете. В этом плане ничего не изменилось", — отметил он.Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 81,5% россиян доверяют президенту, а 78,4% одобряют его работу. Опрос был проведен среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, исследование основано на случайной выборке мобильных номеров телефонов. Размер ошибки в данном опросе составляет не более 1% с вероятностью 95%.

https://1prime.ru/20240719/karlson-850268755.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков