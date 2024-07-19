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Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил Песков - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил Песков
Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил Песков - 19.07.2024, ПРАЙМ
Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил Песков
Глава государства Владимир Путин работает независимо от данных рейтингов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T13:19+0300
2024-07-19T13:19+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин работает независимо от данных рейтингов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Да, вы правильно абсолютно понимаете. В этом плане ничего не изменилось", — отметил он.Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 81,5% россиян доверяют президенту, а 78,4% одобряют его работу. Опрос был проведен среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, исследование основано на случайной выборке мобильных номеров телефонов. Размер ошибки в данном опросе составляет не более 1% с вероятностью 95%.
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россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:19 19.07.2024
 
Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил Песков

Песков: Путин работает без оглядки на рейтинги

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин работает независимо от данных рейтингов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Да, вы правильно абсолютно понимаете. В этом плане ничего не изменилось", — отметил он.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 81,5% россиян доверяют президенту, а 78,4% одобряют его работу. Опрос был проведен среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, исследование основано на случайной выборке мобильных номеров телефонов. Размер ошибки в данном опросе составляет не более 1% с вероятностью 95%.
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным
12:58
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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