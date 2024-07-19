https://1prime.ru/20240719/putin-850271362.html

Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном

Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном - 19.07.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном

Личное общение между президентом Владимиром Путиным и журналистом Такером Карлсоном после их интервью было коротким. Об этом рассказал официальный представитель | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T13:35+0300

2024-07-19T13:35+0300

2024-07-19T13:35+0300

россия

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Личное общение между президентом Владимиром Путиным и журналистом Такером Карлсоном после их интервью было коротким. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Общение после интервью было достаточно непродолжительным", — отметил он.Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля. В тот же день Карлсон опубликовал видеообращение в социальной сети, в котором сообщил, что Белый дом дважды пытался сорвать интервью.

https://1prime.ru/20240719/karlson-850268755.html

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россия, владимир путин, такер карлсон