https://1prime.ru/20240719/putin-850271362.html
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном - 19.07.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном
Личное общение между президентом Владимиром Путиным и журналистом Такером Карлсоном после их интервью было коротким. Об этом рассказал официальный представитель | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T13:35+0300
2024-07-19T13:35+0300
2024-07-19T13:35+0300
россия
владимир путин
такер карлсон
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/75/843027591_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_fa29d7c1f7e8674d6c226e19c5018487.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Личное общение между президентом Владимиром Путиным и журналистом Такером Карлсоном после их интервью было коротким. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Общение после интервью было достаточно непродолжительным", — отметил он.Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля. В тот же день Карлсон опубликовал видеообращение в социальной сети, в котором сообщил, что Белый дом дважды пытался сорвать интервью.
https://1prime.ru/20240719/karlson-850268755.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/75/843027591_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_9e66c2194bf24db87402393c7b3a2f4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, такер карлсон
РОССИЯ, Владимир Путин, Такер Карлсон
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном
Песков: личное общение Путина и Карлсона после интервью было непродолжительным
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Личное общение между президентом Владимиром Путиным и журналистом Такером Карлсоном после их интервью было коротким. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Общение после интервью было достаточно непродолжительным", — отметил он.
Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля. В тот же день Карлсон опубликовал видеообращение в социальной сети, в котором сообщил, что Белый дом дважды пытался сорвать интервью.
Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным