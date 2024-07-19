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Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном - 19.07.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном
Личное общение между президентом Владимиром Путиным и журналистом Такером Карлсоном после их интервью было коротким. Об этом рассказал официальный представитель | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T13:35+0300
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россия
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Личное общение между президентом Владимиром Путиным и журналистом Такером Карлсоном после их интервью было коротким. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Общение после интервью было достаточно непродолжительным", — отметил он.Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля. В тот же день Карлсон опубликовал видеообращение в социальной сети, в котором сообщил, что Белый дом дважды пытался сорвать интервью.
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россия, владимир путин, такер карлсон
РОССИЯ, Владимир Путин, Такер Карлсон
13:35 19.07.2024
 
Песков рассказал о личной беседе Путина с Карлсоном

Песков: личное общение Путина и Карлсона после интервью было непродолжительным

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкИнтервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Личное общение между президентом Владимиром Путиным и журналистом Такером Карлсоном после их интервью было коротким. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Общение после интервью было достаточно непродолжительным", — отметил он.
Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля. В тот же день Карлсон опубликовал видеообращение в социальной сети, в котором сообщил, что Белый дом дважды пытался сорвать интервью.
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным
12:58
 
РОССИЯВладимир ПутинТакер Карлсон
 
 
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