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Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате
Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате - 19.07.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате
Тверской суд столицы арестовал бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T15:55+0300
2024-07-19T15:55+0300
2024-07-19T15:58+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Тверской суд столицы арестовал бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Артюхину меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства. Артюхин обвиняется в растрате 221,5 миллиона рублей, которые были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений.В суде Артюхин выразил несогласие с предложением о заключении под стражу и попросил суд рассмотреть возможность домашнего ареста.
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Мошенничество, РОССИЯ, растрата, суд, ПОДМОСКОВЬЕ
Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате
Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате свыше 220 млн руб
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Тверской суд столицы арестовал бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Артюхину меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.
Артюхин обвиняется в растрате 221,5 миллиона рублей, которые были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений.
В суде Артюхин выразил несогласие с предложением о заключении под стражу и попросил суд рассмотреть возможность домашнего ареста.
Экс-глава московского филиала АТБ осуждена за растрату