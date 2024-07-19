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Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате

Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате - 19.07.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате

Тверской суд столицы арестовал бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T15:55+0300

2024-07-19T15:55+0300

2024-07-19T15:58+0300

мошенничество

россия

растрата

суд

подмосковье

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Тверской суд столицы арестовал бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Артюхину меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства. Артюхин обвиняется в растрате 221,5 миллиона рублей, которые были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений.В суде Артюхин выразил несогласие с предложением о заключении под стражу и попросил суд рассмотреть возможность домашнего ареста.

https://1prime.ru/20240718/rastrata-850249802.html

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россия, растрата, суд, подмосковье