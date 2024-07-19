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Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате
Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате - 19.07.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате
Тверской суд столицы арестовал бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T15:55+0300
2024-07-19T15:58+0300
мошенничество
россия
растрата
суд
подмосковье
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Тверской суд столицы арестовал бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Артюхину меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства. Артюхин обвиняется в растрате 221,5 миллиона рублей, которые были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений.В суде Артюхин выразил несогласие с предложением о заключении под стражу и попросил суд рассмотреть возможность домашнего ареста.
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россия, растрата, суд, подмосковье
Мошенничество, РОССИЯ, растрата, суд, ПОДМОСКОВЬЕ
15:55 19.07.2024 (обновлено: 15:58 19.07.2024)
 
Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате

Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина по делу о растрате свыше 220 млн руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Тверской суд столицы арестовал бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Артюхину меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.
Артюхин обвиняется в растрате 221,5 миллиона рублей, которые были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений.
В суде Артюхин выразил несогласие с предложением о заключении под стражу и попросил суд рассмотреть возможность домашнего ареста.
Судейский молоток
Экс-глава московского филиала АТБ осуждена за растрату
Вчера, 17:15
 
МошенничествоРОССИЯрастратасудПОДМОСКОВЬЕ
 
 
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