https://1prime.ru/20240719/reb-850284844.html

США разместят на своей территории новые системы РЭБ, пишет СМИ

США разместят на своей территории новые системы РЭБ, пишет СМИ - 19.07.2024, ПРАЙМ

США разместят на своей территории новые системы РЭБ, пишет СМИ

США развернут на своей территориии стредства радиоэлектронной больбы. которые будут подавлять российские и китайские спутники, сообщает агентство Bloomberg. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T17:49+0300

2024-07-19T17:49+0300

2024-07-19T17:52+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. США развернут на своей территориии стредства радиоэлектронной больбы. которые будут подавлять российские и китайские спутники, сообщает агентство Bloomberg."США развернут новые наземные системы РЭБ для предотвращения передачи информации об американских войсках китайскими и российскими спутниками", - сказано в публикации.Как пояснили изданию в Космических силах США, систему уже протестировали. Отмечается, что РЭБ будет выводить спутники России и Китая из строя, а не уничтожать их.В Космических силах добавили, что до конца 2024 года планируется развернуть 24 системы РЭБ, причем 11 появятся в ближайшие месяцы.

https://1prime.ru/20240710/reb-849979520.html

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китай

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рэб, сша, спутники, космос, россия, китай