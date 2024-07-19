https://1prime.ru/20240719/reb-850284844.html
США разместят на своей территории новые системы РЭБ, пишет СМИ
США разместят на своей территории новые системы РЭБ, пишет СМИ - 19.07.2024, ПРАЙМ
США разместят на своей территории новые системы РЭБ, пишет СМИ
США развернут на своей территориии стредства радиоэлектронной больбы. которые будут подавлять российские и китайские спутники, сообщает агентство Bloomberg. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:49+0300
2024-07-19T17:49+0300
2024-07-19T17:52+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. США развернут на своей территориии стредства радиоэлектронной больбы. которые будут подавлять российские и китайские спутники, сообщает агентство Bloomberg."США развернут новые наземные системы РЭБ для предотвращения передачи информации об американских войсках китайскими и российскими спутниками", - сказано в публикации.Как пояснили изданию в Космических силах США, систему уже протестировали. Отмечается, что РЭБ будет выводить спутники России и Китая из строя, а не уничтожать их.В Космических силах добавили, что до конца 2024 года планируется развернуть 24 системы РЭБ, причем 11 появятся в ближайшие месяцы.
https://1prime.ru/20240710/reb-849979520.html
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рэб, сша, спутники, космос, россия, китай
Вооружения, РЭБ, США, спутники, космос, РОССИЯ, КИТАЙ
США разместят на своей территории новые системы РЭБ, пишет СМИ
Bloomberg: США развернут системы РЭБ для подавления спутников России и Китая