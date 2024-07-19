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Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине

Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине - 19.07.2024, ПРАЙМ

Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине

Израиль оккупировал палестинские территории, должен выплатить репарации за причиненный ущерб, заявил председатель Международного суда ООН Наваф Салам. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T17:57+0300

2024-07-19T17:57+0300

2024-07-19T17:57+0300

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ГААГА, 19 июл - ПРАЙМ. Израиль оккупировал палестинские территории, должен выплатить репарации за причиненный ущерб, заявил председатель Международного суда ООН Наваф Салам. Орган в пятницу, 19 июля, вынес консультативное заключение по правовым последствиям израильской оккупации."Суд считает, что государство Израиль обязано выплатить репарации за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам на оккупированных палестинских территориях", - сказал Салам.Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.

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оон, израиль, палестина, оккупация, репарации