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Число отмененных рейсов в мире на фоне сбоя достигло 3,7 тысячи - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Число отмененных рейсов в мире на фоне сбоя достигло 3,7 тысячи
Число отмененных рейсов в мире на фоне сбоя достигло 3,7 тысячи - 19.07.2024, ПРАЙМ
Число отмененных рейсов в мире на фоне сбоя достигло 3,7 тысячи
Из-за глобального технического сбоя было отменено 3,7 тысячи авиарейсов, а количество задержанных самолётов превысило 32 тысячи, сообщает вебсайт по... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T21:19+0300
2024-07-19T21:19+0300
происшествия
сбой
глобальный сбой
авиарейсы
мир
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Из-за глобального технического сбоя было отменено 3,7 тысячи авиарейсов, а количество задержанных самолётов превысило 32 тысячи, сообщает вебсайт по отслеживанию полетов FlightAware. Ранее FlightAware сообщил об отменах 2,2 тысячи авиарейсов, почти 24 тысячи при этом были задержаны. "Общее число задержанных (рейсов - ред.) сегодня: 32 488... общее число отмен: 3 717", - говорится на сайте. В пятницу утром произошёл масштабный сбой в работе техники на базе операционной системы Windows. От него пострадали операторы связи, банки и авиакомпании в разных странах мира. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что причиной сбоя стало обновление для приложения кибербезопасности Falcon Sensor для Windows.
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сбой, глобальный сбой, авиарейсы, мир
Происшествия, сбой, глобальный сбой, авиарейсы, МИР
21:19 19.07.2024
 
Число отмененных рейсов в мире на фоне сбоя достигло 3,7 тысячи

FlightAware: в мире отменено более 3,7 тысячи рейсов, задержано - 32 тысячи

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Из-за глобального технического сбоя было отменено 3,7 тысячи авиарейсов, а количество задержанных самолётов превысило 32 тысячи, сообщает вебсайт по отслеживанию полетов FlightAware.
Ранее FlightAware сообщил об отменах 2,2 тысячи авиарейсов, почти 24 тысячи при этом были задержаны.
"Общее число задержанных (рейсов - ред.) сегодня: 32 488... общее число отмен: 3 717", - говорится на сайте.
В пятницу утром произошёл масштабный сбой в работе техники на базе операционной системы Windows. От него пострадали операторы связи, банки и авиакомпании в разных странах мира. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что причиной сбоя стало обновление для приложения кибербезопасности Falcon Sensor для Windows.
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Происшествиясбойглобальный сбойавиарейсыМИР
 
 
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