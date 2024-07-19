https://1prime.ru/20240719/reysy-850290508.html

Число отмененных рейсов в мире на фоне сбоя достигло 3,7 тысячи

Число отмененных рейсов в мире на фоне сбоя достигло 3,7 тысячи - 19.07.2024, ПРАЙМ

Число отмененных рейсов в мире на фоне сбоя достигло 3,7 тысячи

Из-за глобального технического сбоя было отменено 3,7 тысячи авиарейсов, а количество задержанных самолётов превысило 32 тысячи, сообщает вебсайт по... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T21:19+0300

2024-07-19T21:19+0300

2024-07-19T21:19+0300

происшествия

сбой

глобальный сбой

авиарейсы

мир

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Из-за глобального технического сбоя было отменено 3,7 тысячи авиарейсов, а количество задержанных самолётов превысило 32 тысячи, сообщает вебсайт по отслеживанию полетов FlightAware. Ранее FlightAware сообщил об отменах 2,2 тысячи авиарейсов, почти 24 тысячи при этом были задержаны. "Общее число задержанных (рейсов - ред.) сегодня: 32 488... общее число отмен: 3 717", - говорится на сайте. В пятницу утром произошёл масштабный сбой в работе техники на базе операционной системы Windows. От него пострадали операторы связи, банки и авиакомпании в разных странах мира. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что причиной сбоя стало обновление для приложения кибербезопасности Falcon Sensor для Windows.

https://1prime.ru/20240719/sboy-850290374.html

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сбой, глобальный сбой, авиарейсы, мир