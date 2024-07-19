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Ретейлер "М.Видео" хочет через суд лишить МТС бренда M.Money

Ретейлер "М.Видео" хочет через суд лишить МТС бренда M.Money - 19.07.2024, ПРАЙМ

Ретейлер "М.Видео" хочет через суд лишить МТС бренда M.Money

Крупный российский продавец электроники и бытовой техники ПАО "М.Видео" просит Суд по интеллектуальным правам (СИП) частично прекратить правовую охрану... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T14:34+0300

2024-07-19T14:34+0300

2024-07-19T15:10+0300

россия

суд

м.видео

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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Крупный российский продавец электроники и бытовой техники ПАО "М.Видео" просит Суд по интеллектуальным правам (СИП) частично прекратить правовую охрану товарного знака M.Money, принадлежащего мобильному оператору МТС, следует из опубликованного определения суда. Истца бренд интересует для двух классов услуг, включающих, например, такие услуги, как реклама, менеджмент в сфере бизнеса, финансовые, валютные и банковские услуги, страховые услуги, услуги в сфере недвижимости и т.п. По мнению "М.Видео", ответчик в этих сферах своим товарным знаком не пользуется. Иск поступил в суд 11 июля. Третьим лицом истец просит привлечь Роспатент. СИП пока оставил иск без движения, поскольку к нему не приложены доказательства уплаты госпошлина и направления копий в адрес участников спора. Устранить недостатки ритейлер должен до 19 августа. По данным Роспатента, "Мобильные телесистемы" зарегистрировали свой товарный знак M.Money в 2018 году. Он действует для одного класса товаров, включающего, в частности, бумагу и картон, печатную продукцию, фотографии, канцелярские и офисные принадлежности, материалы для рисования и принадлежности для художников, шрифты, клише типографские и т.д., и четырех классов услуг. Среди услуг, на которые не распространяются притязания истца, - телекоммуникации, теле- и радиовещание, обеспечение доступа в интернет, спутниковая связь, строительство, ремонт. Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". В мае компания объявила о том, что готовит допэмиссию 30 миллионов обыкновенных акций. А выкупить ее всю предварительно согласился один из крупнейших акционеров компании - холдинг SFI.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, м.видео