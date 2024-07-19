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Дешевые и тепличные. Европа столкнулась с новой "угрозой" из России - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Дешевые и тепличные. Европа столкнулась с новой "угрозой" из России
Дешевые и тепличные. Европа столкнулась с новой "угрозой" из России - 19.07.2024, ПРАЙМ
Дешевые и тепличные. Европа столкнулась с новой "угрозой" из России
Благодаря недорогому газу российские тепличные ранние овощи дешевле, чем в Европе. Такая ситуация представляет угрозу для Европы, заявил глава Россельхознадзора | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T13:29+0300
2024-07-19T13:29+0300
сергей данкверт
россельхознадзор
овощи
импорт
"вкусно - и точка"
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Благодаря недорогому газу российские тепличные ранние овощи дешевле, чем в Европе. Такая ситуация представляет угрозу для Европы, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК.С каждым годом Россия нуждается все в меньшем объеме поставок зарубежной продукции, связано это с наращиванием собственного производства, рассказал Данкверт. Он также отметил, что за последние два года объем импорта не претерпел сильных изменений, поскольку Россия начала отход от производимой в США и Европе продукции задолго до введения пакета экономических санкций: "В принципе ничего не изменилось. Мы к этому были готовы и понимали, что ориентироваться на западных коллег и Адама Смита не получится".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия, напротив, становится привлекательной страной для закупки овощей в том числе европейскими странами. За первое полугодие 2024 года экспорт российских овощей в Польшу составил порядка 6 тысяч тонн. "Это незначительные цифры, но они говорят о том, что рынок реагирует на то, что Учитывая, что СПГ из Америки более дорогой, то в перспективе надо ожидать, что любые виды тепличной продукции, которая производится Европой, будут неконкурентоспособными на рынке, а наша продукция станет конкурентоспособной", — подчеркивает глава Россельхознадзора.Особое внимание уделяется качеству продукции в сетях быстрого питания, отмечает Данкверт. С этой целью в России функционируют государственные электронные системы прослеживаемости. Так, ушедший с российского рынка "Макдоналдс" отказался предоставлять данные об используемом сырье. "А "Вкусно — и точка", когда мы подобрали соответствующие аргументы, изменили подход, пришли к нам и стали работать", — добавляет он.Сообщается, что не так давно сеть ресторанов "Вкусно — и точка" начала работать с Роспотребнадзором с целью создания специального "здорового" меню. На сегодняшний день продукция сети, согласно данным системы прослеживаемости сырья, содержит повышенный уровень жира. Такие продукты могут быть непригодны для некоторых людей по медицинским причинам, подчеркивает Данкверт.
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сергей данкверт, россельхознадзор, овощи, импорт, "вкусно - и точка"
Сергей Данкверт, Россельхознадзор, овощи, импорт, "Вкусно - и точка"
13:29 19.07.2024
 
Дешевые и тепличные. Европа столкнулась с новой "угрозой" из России

Данкверт: дешевые тепличные овощи из России представляют угрозу для Европы

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк%Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт
%Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Благодаря недорогому газу российские тепличные ранние овощи дешевле, чем в Европе. Такая ситуация представляет угрозу для Европы, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК.
С каждым годом Россия нуждается все в меньшем объеме поставок зарубежной продукции, связано это с наращиванием собственного производства, рассказал Данкверт. Он также отметил, что за последние два года объем импорта не претерпел сильных изменений, поскольку Россия начала отход от производимой в США и Европе продукции задолго до введения пакета экономических санкций: "В принципе ничего не изменилось. Мы к этому были готовы и понимали, что ориентироваться на западных коллег и Адама Смита не получится".
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Россия, напротив, становится привлекательной страной для закупки овощей в том числе европейскими странами. За первое полугодие 2024 года экспорт российских овощей в Польшу составил порядка 6 тысяч тонн. "Это незначительные цифры, но они говорят о том, что рынок реагирует на то, что Учитывая, что СПГ из Америки более дорогой, то в перспективе надо ожидать, что любые виды тепличной продукции, которая производится Европой, будут неконкурентоспособными на рынке, а наша продукция станет конкурентоспособной", — подчеркивает глава Россельхознадзора.
Особое внимание уделяется качеству продукции в сетях быстрого питания, отмечает Данкверт. С этой целью в России функционируют государственные электронные системы прослеживаемости. Так, ушедший с российского рынка "Макдоналдс" отказался предоставлять данные об используемом сырье. "А "Вкусно — и точка", когда мы подобрали соответствующие аргументы, изменили подход, пришли к нам и стали работать", — добавляет он.
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Сообщается, что не так давно сеть ресторанов "Вкусно — и точка" начала работать с Роспотребнадзором с целью создания специального "здорового" меню. На сегодняшний день продукция сети, согласно данным системы прослеживаемости сырья, содержит повышенный уровень жира. Такие продукты могут быть непригодны для некоторых людей по медицинским причинам, подчеркивает Данкверт.
 
Сергей ДанквертРоссельхознадзоровощиимпорт"Вкусно - и точка"
 
 
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