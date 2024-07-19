Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" оценил работу "Суперджетов" - 19.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240719/rostekh-850281749.html
"Ростех" оценил работу "Суперджетов"
"Ростех" оценил работу "Суперджетов" - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Ростех" оценил работу "Суперджетов"
Около 160 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ) 100 на сегодня находятся в эксплуатации, они показывают хорошую работу в условиях санкций, сообщили РИА Новости в... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:06+0300
2024-07-19T17:19+0300
ssj
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/82365/01/823650110_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b68aaf7ae19f96609998f5107c91b1bd.jpg
МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Около 160 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ) 100 на сегодня находятся в эксплуатации, они показывают хорошую работу в условиях санкций, сообщили РИА Новости в госкорпорации Ростех."Сейчас в эксплуатации находятся порядка 160 "Суперджетов", они хорошо себя показывают в условиях санкций, перевезли за время работы на линиях порядка 50 млн пассажиров. Регулярность вылетов SSJ-100 в наших авиакомпаниях держится на высоком уровне – порядка 98%", – рассказали в компании.В Ростехе подчеркнули, что техническое обслуживание и ремонт самолетов SSJ осуществляют только сертифицированные Росавиацией организации согласно Федеральным авиационным правилам."На данный момент работы различной сложности выполняют 16 специализированных организаций. Из них 7 являются сервисными подразделениями самих авиакомпаний, 8 - самостоятельные центры ТОиР (технического обслуживания и ремонта - ред.), независимые от разработчика, изготовителя и авиакомпаний. При отсутствии собственной ремонтной базы, авиакомпания на конкурсной основе выбирает того или иного поставщика сервисных услуг, выбирая из списка сертифицированных центров", — пояснили в госкорпорации.
https://1prime.ru/20240715/rostekh-850103980.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82365/01/823650110_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ac00fdf6b619d4fe3d670651fdee9732.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ssj, ростех
SSJ, Ростех
17:06 19.07.2024 (обновлено: 17:19 19.07.2024)
 
"Ростех" оценил работу "Суперджетов"

"Ростех": 160 SSJ - в эксплуатации, показывают хорошую работу в условиях санкций

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк*Первая выкатка авиалайнера "Сухой Суперджет-100" на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре
*Первая выкатка авиалайнера Сухой Суперджет-100 на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Около 160 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ) 100 на сегодня находятся в эксплуатации, они показывают хорошую работу в условиях санкций, сообщили РИА Новости в госкорпорации Ростех.
"Сейчас в эксплуатации находятся порядка 160 "Суперджетов", они хорошо себя показывают в условиях санкций, перевезли за время работы на линиях порядка 50 млн пассажиров. Регулярность вылетов SSJ-100 в наших авиакомпаниях держится на высоком уровне – порядка 98%", – рассказали в компании.
В Ростехе подчеркнули, что техническое обслуживание и ремонт самолетов SSJ осуществляют только сертифицированные Росавиацией организации согласно Федеральным авиационным правилам.
"На данный момент работы различной сложности выполняют 16 специализированных организаций. Из них 7 являются сервисными подразделениями самих авиакомпаний, 8 - самостоятельные центры ТОиР (технического обслуживания и ремонта - ред.), независимые от разработчика, изготовителя и авиакомпаний. При отсутствии собственной ремонтной базы, авиакомпания на конкурсной основе выбирает того или иного поставщика сервисных услуг, выбирая из списка сертифицированных центров", — пояснили в госкорпорации.
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
"Ростех" намерен увеличить дальность поражения авиабомб ФАБ-3000
15 июля, 11:26
 
SSJРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала