https://1prime.ru/20240719/rostekh-850281749.html

"Ростех" оценил работу "Суперджетов"

"Ростех" оценил работу "Суперджетов" - 19.07.2024, ПРАЙМ

"Ростех" оценил работу "Суперджетов"

Около 160 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ) 100 на сегодня находятся в эксплуатации, они показывают хорошую работу в условиях санкций, сообщили РИА Новости в... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T17:06+0300

2024-07-19T17:06+0300

2024-07-19T17:19+0300

ssj

ростех

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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Около 160 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ) 100 на сегодня находятся в эксплуатации, они показывают хорошую работу в условиях санкций, сообщили РИА Новости в госкорпорации Ростех."Сейчас в эксплуатации находятся порядка 160 "Суперджетов", они хорошо себя показывают в условиях санкций, перевезли за время работы на линиях порядка 50 млн пассажиров. Регулярность вылетов SSJ-100 в наших авиакомпаниях держится на высоком уровне – порядка 98%", – рассказали в компании.В Ростехе подчеркнули, что техническое обслуживание и ремонт самолетов SSJ осуществляют только сертифицированные Росавиацией организации согласно Федеральным авиационным правилам."На данный момент работы различной сложности выполняют 16 специализированных организаций. Из них 7 являются сервисными подразделениями самих авиакомпаний, 8 - самостоятельные центры ТОиР (технического обслуживания и ремонта - ред.), независимые от разработчика, изготовителя и авиакомпаний. При отсутствии собственной ремонтной базы, авиакомпания на конкурсной основе выбирает того или иного поставщика сервисных услуг, выбирая из списка сертифицированных центров", — пояснили в госкорпорации.

https://1prime.ru/20240715/rostekh-850103980.html

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ssj, ростех