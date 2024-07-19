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Эксперт оценил вопрос ремонта самолета Air India, севшего в Красноярске

Эксперт оценил вопрос ремонта самолета Air India, севшего в Красноярске - 19.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил вопрос ремонта самолета Air India, севшего в Красноярске

Ремонт самолета Boeing 777 Air India, который совершил экстренную посадку в Красноярске, не займет много времени, его можно выполнить за день, но остро стоит... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T19:44+0300

2024-07-19T19:44+0300

2024-07-19T19:44+0300

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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ремонт самолета Boeing 777 Air India, который совершил экстренную посадку в Красноярске, не займет много времени, его можно выполнить за день, но остро стоит вопрос поставки запчастей, заявил РИА Новости авиаэксперт Роман Гусаров. "Все будет зависеть от расторопности технических служб самой авиакомпании. Либо Air India должны договориться с нашими техническими службами, либо прислать своих специалистов вместе с тем датчиком, который отказал. Ремонт сам по себе несложный, его можно завершить в течение дня. Вопрос скорее бюрократический - нужно будет доставить новый датчик, соблюсти таможенные правила. Понятное дело, что до начала санкций можно было просто заказать недостающие запчасти в России. Но сейчас, скорее всего, Air India придется доставлять собственный датчик", — сказал Гусаров. Он напомнил и о том, что сам процесс ремонта воздушного судна никак не скажется на самих пассажирах, за которыми отправлен резервный борт. "Что касается возможности ремонта самолета российскими техническими специалистами, сейчас наши специалисты работают не на основании международных сертификатов, а российских. Авиационные власти Индии это может не устроить, это мое предположение", - заключил он.В четверг около 18.30 мск экипаж Boeing 777 авиакомпании Air India, следовавшего из Дели в Сан-Франциско, доложил диспетчеру в Красноярске о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке. Командир судна принял решение о посадке. В 19.52 мск самолёт благополучно приземлился в Красноярске. Признаков пожара и задымления не было. Резервный борт авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Красноярска.

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россия, индия, самолет, boeing 777, ремонт