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Эксперт оценил вопрос ремонта самолета Air India, севшего в Красноярске - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперт оценил вопрос ремонта самолета Air India, севшего в Красноярске
Эксперт оценил вопрос ремонта самолета Air India, севшего в Красноярске - 19.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил вопрос ремонта самолета Air India, севшего в Красноярске
Ремонт самолета Boeing 777 Air India, который совершил экстренную посадку в Красноярске, не займет много времени, его можно выполнить за день, но остро стоит... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T19:44+0300
2024-07-19T19:44+0300
происшествия
россия
индия
самолет
boeing 777
ремонт
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ремонт самолета Boeing 777 Air India, который совершил экстренную посадку в Красноярске, не займет много времени, его можно выполнить за день, но остро стоит вопрос поставки запчастей, заявил РИА Новости авиаэксперт Роман Гусаров. "Все будет зависеть от расторопности технических служб самой авиакомпании. Либо Air India должны договориться с нашими техническими службами, либо прислать своих специалистов вместе с тем датчиком, который отказал. Ремонт сам по себе несложный, его можно завершить в течение дня. Вопрос скорее бюрократический - нужно будет доставить новый датчик, соблюсти таможенные правила. Понятное дело, что до начала санкций можно было просто заказать недостающие запчасти в России. Но сейчас, скорее всего, Air India придется доставлять собственный датчик", — сказал Гусаров. Он напомнил и о том, что сам процесс ремонта воздушного судна никак не скажется на самих пассажирах, за которыми отправлен резервный борт. "Что касается возможности ремонта самолета российскими техническими специалистами, сейчас наши специалисты работают не на основании международных сертификатов, а российских. Авиационные власти Индии это может не устроить, это мое предположение", - заключил он.В четверг около 18.30 мск экипаж Boeing 777 авиакомпании Air India, следовавшего из Дели в Сан-Франциско, доложил диспетчеру в Красноярске о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке. Командир судна принял решение о посадке. В 19.52 мск самолёт благополучно приземлился в Красноярске. Признаков пожара и задымления не было. Резервный борт авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Красноярска.
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россия, индия, самолет, boeing 777, ремонт
Происшествия, РОССИЯ, ИНДИЯ, самолет, Boeing 777, ремонт
19:44 19.07.2024
 
Эксперт оценил вопрос ремонта самолета Air India, севшего в Красноярске

Авиаэксперт: ремонт самолета Air India можно сделать за день, но вопрос в запчастях

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСпоттинг в аэропорту Симферополя
Споттинг в аэропорту Симферополя - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ремонт самолета Boeing 777 Air India, который совершил экстренную посадку в Красноярске, не займет много времени, его можно выполнить за день, но остро стоит вопрос поставки запчастей, заявил РИА Новости авиаэксперт Роман Гусаров.
"Все будет зависеть от расторопности технических служб самой авиакомпании. Либо Air India должны договориться с нашими техническими службами, либо прислать своих специалистов вместе с тем датчиком, который отказал. Ремонт сам по себе несложный, его можно завершить в течение дня. Вопрос скорее бюрократический - нужно будет доставить новый датчик, соблюсти таможенные правила. Понятное дело, что до начала санкций можно было просто заказать недостающие запчасти в России. Но сейчас, скорее всего, Air India придется доставлять собственный датчик", — сказал Гусаров.
Он напомнил и о том, что сам процесс ремонта воздушного судна никак не скажется на самих пассажирах, за которыми отправлен резервный борт.
"Что касается возможности ремонта самолета российскими техническими специалистами, сейчас наши специалисты работают не на основании международных сертификатов, а российских. Авиационные власти Индии это может не устроить, это мое предположение", - заключил он.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
Air India направит за пассажирами резервный самолет в Красноярск
Вчера, 22:49
В четверг около 18.30 мск экипаж Boeing 777 авиакомпании Air India, следовавшего из Дели в Сан-Франциско, доложил диспетчеру в Красноярске о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке. Командир судна принял решение о посадке. В 19.52 мск самолёт благополучно приземлился в Красноярске. Признаков пожара и задымления не было. Резервный борт авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Красноярска.
 
ПроисшествияРОССИЯИНДИЯсамолетBoeing 777ремонт
 
 
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