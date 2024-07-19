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Техники Air India прилетели в Красноярск для ремонта самолета

Техники Air India прилетели в Красноярск для ремонта самолета - 19.07.2024, ПРАЙМ

Техники Air India прилетели в Красноярск для ремонта самолета

Техники авиакомпании прилетели резервным бортом Air India для ремонта экстренно севшего самолета в Красноярске, сообщил РИА Новости представитель международного | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T20:54+0300

2024-07-19T20:54+0300

2024-07-19T20:54+0300

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КРАСНОЯРСК, 19 июл – ПРАЙМ. Техники авиакомпании прилетели резервным бортом Air India для ремонта экстренно севшего самолета в Красноярске, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Красноярск. "Прилетели техники авиакомпании (Air India – ред.) и будут его ремонтировать. Тот экипаж, который на нем прилетел, на нем и улетит", - сказал собеседник. В четверг около 18.30 мск экипаж Boeing 777 авиакомпании Air India, следовавшего из Дели в Сан-Франциско, доложил диспетчеру в Красноярске о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке. Командир судна принял решение о посадке. В 19.52 мск самолёт благополучно приземлился в Красноярске. Признаков пожара и задымления не было. Резервный борт авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Красноярска. Позднее в пятницу в аэропорту сообщили, что резервный борт Air India забрал пассажиров и вылетел в Сан-Франциско.

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россия, индия, техника, ремонт, самолет, boeing 777