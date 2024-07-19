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Резервный борт Air India вылетел из аэропорта Красноярска

Резервный борт Air India вылетел из аэропорта Красноярска - 19.07.2024, ПРАЙМ

Резервный борт Air India вылетел из аэропорта Красноярска

Резервный борт Air India забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса и вылетел в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости представитель международного... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T23:37+0300

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2024-07-19T23:37+0300

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КРАСНОЯРСК / МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Резервный борт Air India забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса и вылетел в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Красноярск. В американском посольстве в Москве РИА Новости заявили, что внимательно следили за ситуацией с экстренной посадкой самолета. "Мы были на связи с несколькими пассажирами с американским гражданством и их семьями, которые обратились к нам за помощью и дополнительной информацией. Насколько мы понимаем, резервный борт, который должен доставить пассажиров в Сан-Франциско, уже вылетел из Красноярска", — сказал собеседник агентства. В посольстве также поблагодарили авиакомпанию Air India за оперативную отправку резервного самолета. В четверг около 18.30 мск экипаж Boeing 777 авиакомпании Air India, следовавшего из Дели в Сан-Франциско, доложил диспетчеру в Красноярске о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке. Командир судна принял решение о посадке. В 19.52 мск самолёт благополучно приземлился в Красноярске. Признаков пожара и задымления не было. Резервный борт авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Красноярска.

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россия, индия, самолет