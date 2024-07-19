Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Резервный борт Air India вылетел из аэропорта Красноярска - 19.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240719/samolet-850291764.html
Резервный борт Air India вылетел из аэропорта Красноярска
Резервный борт Air India вылетел из аэропорта Красноярска - 19.07.2024, ПРАЙМ
Резервный борт Air India вылетел из аэропорта Красноярска
Резервный борт Air India забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса и вылетел в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости представитель международного... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T23:37+0300
2024-07-19T23:37+0300
россия
индия
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/76094/45/760944542_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_29db7859e151f295ce4b62cf539e4c9a.jpg
КРАСНОЯРСК / МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Резервный борт Air India забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса и вылетел в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Красноярск. В американском посольстве в Москве РИА Новости заявили, что внимательно следили за ситуацией с экстренной посадкой самолета. "Мы были на связи с несколькими пассажирами с американским гражданством и их семьями, которые обратились к нам за помощью и дополнительной информацией. Насколько мы понимаем, резервный борт, который должен доставить пассажиров в Сан-Франциско, уже вылетел из Красноярска", — сказал собеседник агентства. В посольстве также поблагодарили авиакомпанию Air India за оперативную отправку резервного самолета. В четверг около 18.30 мск экипаж Boeing 777 авиакомпании Air India, следовавшего из Дели в Сан-Франциско, доложил диспетчеру в Красноярске о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке. Командир судна принял решение о посадке. В 19.52 мск самолёт благополучно приземлился в Красноярске. Признаков пожара и задымления не было. Резервный борт авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Красноярска.
https://1prime.ru/20240719/samolet-850288604.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76094/45/760944542_18:0:929:683_1920x0_80_0_0_f1ed97f8226ec96d8e21ab79074a077a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, самолет
РОССИЯ, ИНДИЯ, самолет
23:37 19.07.2024
 
Резервный борт Air India вылетел из аэропорта Красноярска

Резервный борт Air India вылетел из аэропорта Красноярска

© flickr.com / Patcard# Самолет Boeing 777-300ER
# Самолет Boeing 777-300ER - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© flickr.com / Patcard
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОЯРСК / МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Резервный борт Air India забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса и вылетел в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Красноярск.
В американском посольстве в Москве РИА Новости заявили, что внимательно следили за ситуацией с экстренной посадкой самолета.
"Мы были на связи с несколькими пассажирами с американским гражданством и их семьями, которые обратились к нам за помощью и дополнительной информацией. Насколько мы понимаем, резервный борт, который должен доставить пассажиров в Сан-Франциско, уже вылетел из Красноярска", — сказал собеседник агентства.
В посольстве также поблагодарили авиакомпанию Air India за оперативную отправку резервного самолета.
Споттинг в аэропорту Симферополя - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Эксперт оценил вопрос ремонта самолета Air India, севшего в Красноярске
Вчера, 19:44
В четверг около 18.30 мск экипаж Boeing 777 авиакомпании Air India, следовавшего из Дели в Сан-Франциско, доложил диспетчеру в Красноярске о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке. Командир судна принял решение о посадке. В 19.52 мск самолёт благополучно приземлился в Красноярске. Признаков пожара и задымления не было. Резервный борт авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Красноярска.
 
РОССИЯИНДИЯсамолет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала