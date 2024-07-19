https://1prime.ru/20240719/sanktsii-850283277.html
Минфин: США внесли в санкционный список по киберпреступлениям двух россиян
Минфин: США внесли в санкционный список по киберпреступлениям двух россиян - 19.07.2024, ПРАЙМ
Минфин: США внесли в санкционный список по киберпреступлениям двух россиян
В пятницу, 19 июля, США внесли в санкционный список по борьбе с киберпреступлениями двух россиян, следует из документа американского министерства. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:23+0300
2024-07-19T17:23+0300
2024-07-19T17:32+0300
политика
сша
киберпреступления
https://cdnn.1prime.ru/img/76517/32/765173262_0:66:1301:797_1920x0_80_0_0_0a7d843a4f9c8facb765e3681c4e9892.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 19 июля, США внесли в санкционный список по борьбе с киберпреступлениями двух россиян, следует из документа американского министерства. В список попали Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова, сообщает ведомство. Причина введенных ограничений против россиян не уточняется.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76517/32/765173262_74:0:1225:863_1920x0_80_0_0_e606f9533120afad9d352e3d18bcac92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, киберпреступления
Политика, США, киберпреступления
Минфин: США внесли в санкционный список по киберпреступлениям двух россиян
Минфин: США внесли в санкционный список по киберпреступлениям двух россиян
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 19 июля, США внесли в санкционный список по борьбе с киберпреступлениями двух россиян, следует из документа американского министерства.
В список попали Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова, сообщает ведомство. Причина введенных ограничений против россиян не уточняется.