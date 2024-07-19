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Минфин: США внесли в санкционный список по киберпреступлениям двух россиян

Минфин: США внесли в санкционный список по киберпреступлениям двух россиян - 19.07.2024, ПРАЙМ

Минфин: США внесли в санкционный список по киберпреступлениям двух россиян

В пятницу, 19 июля, США внесли в санкционный список по борьбе с киберпреступлениями двух россиян, следует из документа американского министерства. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T17:23+0300

2024-07-19T17:23+0300

2024-07-19T17:32+0300

политика

сша

киберпреступления

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 19 июля, США внесли в санкционный список по борьбе с киберпреступлениями двух россиян, следует из документа американского министерства. В список попали Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова, сообщает ведомство. Причина введенных ограничений против россиян не уточняется.

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сша, киберпреступления