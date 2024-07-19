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"Синий экран смерти". Названа причина масштабного сбоя техники Microsoft

"Синий экран смерти". Названа причина масштабного сбоя техники Microsoft - 19.07.2024, ПРАЙМ

"Синий экран смерти". Названа причина масштабного сбоя техники Microsoft

Антивирус CrowdStrike привел к масштабному сбою техники Microsoft 19 июля, сообщило издание Verge. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T11:59+0300

2024-07-19T11:59+0300

2024-07-19T11:59+0300

сбой

антивирусы

microsoft

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Антивирус CrowdStrike привел к масштабному сбою техники Microsoft 19 июля, сообщило издание Verge."Сегодня тысячи компьютеров под управлением Windows сталкиваются с проблемой "синего экрана смерти" (BSOD), которая затрагивает банки, авиакомпании, телевещателей, супермаркеты и многие другие предприятия по всему миру", - сказано в материалах.По данным издания, причиной сбоя стало ошибочное обновление от поставщика кибербезопасности CrowdStrike. Отмечается, что оно отключило затронутые компьютеры и серверы от сети, заставив их перейти в цикл восстановления. Из-за этого машины не смогли должным образом осуществить запуск, заключило Verge.Ранее сообщалось, что сбой повлиял на работу аэропортов в США, Европе, Индии, Южной Корее, Австралии. Кроме того, с проблемами сталкивались банковские сервисы.При этом в России сообщали, что сбой в работе Microsoft не повлиял на местные банки и аэропорты.

https://1prime.ru/20240719/bank-850263903.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбой, антивирусы, microsoft