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"Синий экран смерти". Названа причина масштабного сбоя техники Microsoft
"Синий экран смерти". Названа причина масштабного сбоя техники Microsoft - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Синий экран смерти". Названа причина масштабного сбоя техники Microsoft
Антивирус CrowdStrike привел к масштабному сбою техники Microsoft 19 июля, сообщило издание Verge. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T11:59+0300
2024-07-19T11:59+0300
2024-07-19T11:59+0300
сбой
антивирусы
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Антивирус CrowdStrike привел к масштабному сбою техники Microsoft 19 июля, сообщило издание Verge."Сегодня тысячи компьютеров под управлением Windows сталкиваются с проблемой "синего экрана смерти" (BSOD), которая затрагивает банки, авиакомпании, телевещателей, супермаркеты и многие другие предприятия по всему миру", - сказано в материалах.По данным издания, причиной сбоя стало ошибочное обновление от поставщика кибербезопасности CrowdStrike. Отмечается, что оно отключило затронутые компьютеры и серверы от сети, заставив их перейти в цикл восстановления. Из-за этого машины не смогли должным образом осуществить запуск, заключило Verge.Ранее сообщалось, что сбой повлиял на работу аэропортов в США, Европе, Индии, Южной Корее, Австралии. Кроме того, с проблемами сталкивались банковские сервисы.При этом в России сообщали, что сбой в работе Microsoft не повлиял на местные банки и аэропорты.
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сбой, антивирусы, microsoft
сбой, антивирусы, Microsoft
"Синий экран смерти". Названа причина масштабного сбоя техники Microsoft
Verge: глобальный сбой в работе Windows вызван антивирусом CrowdStrike
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ.
Антивирус CrowdStrike привел к масштабному сбою техники Microsoft 19 июля, сообщило издание Verge
.
"Сегодня тысячи компьютеров под управлением Windows сталкиваются с проблемой "синего экрана смерти" (BSOD), которая затрагивает банки, авиакомпании, телевещателей, супермаркеты и многие другие предприятия по всему миру", - сказано в материалах.
По данным издания, причиной сбоя стало ошибочное обновление от поставщика кибербезопасности CrowdStrike. Отмечается, что оно отключило затронутые компьютеры и серверы от сети, заставив их перейти в цикл восстановления. Из-за этого машины не смогли должным образом осуществить запуск, заключило Verge.
Ранее сообщалось, что сбой повлиял на работу аэропортов в США, Европе, Индии, Южной Корее, Австралии. Кроме того, с проблемами сталкивались банковские сервисы.
При этом в России сообщали, что сбой в работе Microsoft не повлиял на местные банки и аэропорты.
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