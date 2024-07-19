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Нет худа без добра. Глобальный IT-сбой не затронул Россию - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Нет худа без добра. Глобальный IT-сбой не затронул Россию
Нет худа без добра. Глобальный IT-сбой не затронул Россию - 19.07.2024, ПРАЙМ
Нет худа без добра. Глобальный IT-сбой не затронул Россию
лобальный технический сбой, "положивший" в пятницу тысячи компьютеров во всем мире, затронет Россию в меньшей степени, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T12:38+0300
2024-07-19T12:43+0300
эксклюзив
массовый сбой
сбой по
microsoft
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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Глобальный технический сбой, "положивший" в пятницу тысячи компьютеров во всем мире, затронет Россию в меньшей степени, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков.В глобальном техническом сбое, затронувшем в пятницу авиакомпании, банки и операторов связи, обвинили ПО от Microsoft. Техника, работающая на базе Windows, пострадала из-за ошибочного обновления от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом, пишет издание Verge."В результате пользователи сталкивались с появлением "синего экрана смерти" (BSOD) – это показатель критической ошибки. Иными словами, операционная система не может быть запущена, не способна работать дальше и завершает работу либо повреждена", - рассказал Ермаков.Причины такой ошибки могут быть совершенно различные: повреждение материнской платы или жёсткого диска, конфликт оборудования, ошибка в реестре и в драйверах, банальный перегрев и проблемы электропитания. Нельзя также исключать, что к сбою привели действия вредоносного программного обеспечения – различных вирусов, троянских программ, добавил он.Исходя из этого можно сказать, что если это не глобальная ошибка в самом релизе операционной системы, то данная проблема – это проблема каждого отдельного компьютера. Кстати, дети, игравшие в компьютерные игры в 90-х, часто могли наблюдать синий экран смерти после установки новой игры.Насколько это критично? Все зависит от конкретного компьютера – от оборудования, которое подключено, драйверов, программного обеспечения. Microsoft ограничивал нас в доступе к своим продуктам, а критически важные области переводились на Linux, поэтому Россию этот сбой не должно сильно затронуть, полагает специалист.По его мнению, если это не преднамеренная диверсия, то существенного влияния на инфраструктуру сбой не окажет. Специалисты найдут конфликт оборудования и устранят его. В зависимости от проблемы это может занять от нескольких минут, необходимых для перезагрузки компьютера, до нескольких недель. Трудно дать точный прогноз, пока мы не знаем, в чем конкретно проблема. Но очевидно, что Microsoft мобилизуется, чтобы уменьшить репутационные потери, и постарается оперативно устранить последствия сбоя.
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эксклюзив, массовый сбой, сбой по, microsoft
Эксклюзив, массовый сбой, сбой ПО, Microsoft
12:38 19.07.2024 (обновлено: 12:43 19.07.2024)
 
Нет худа без добра. Глобальный IT-сбой не затронул Россию

Эксперт Ермаков: глобальный технический сбой не должен затронуть Россию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Глобальный технический сбой, "положивший" в пятницу тысячи компьютеров во всем мире, затронет Россию в меньшей степени, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков.
В глобальном техническом сбое, затронувшем в пятницу авиакомпании, банки и операторов связи, обвинили ПО от Microsoft. Техника, работающая на базе Windows, пострадала из-за ошибочного обновления от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом, пишет издание Verge.
"В результате пользователи сталкивались с появлением "синего экрана смерти" (BSOD) – это показатель критической ошибки. Иными словами, операционная система не может быть запущена, не способна работать дальше и завершает работу либо повреждена", - рассказал Ермаков.
Причины такой ошибки могут быть совершенно различные: повреждение материнской платы или жёсткого диска, конфликт оборудования, ошибка в реестре и в драйверах, банальный перегрев и проблемы электропитания. Нельзя также исключать, что к сбою привели действия вредоносного программного обеспечения – различных вирусов, троянских программ, добавил он.
Исходя из этого можно сказать, что если это не глобальная ошибка в самом релизе операционной системы, то данная проблема – это проблема каждого отдельного компьютера. Кстати, дети, игравшие в компьютерные игры в 90-х, часто могли наблюдать синий экран смерти после установки новой игры.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
"Синий экран смерти". Названа причина масштабного сбоя техники Microsoft
11:59
Насколько это критично? Все зависит от конкретного компьютера – от оборудования, которое подключено, драйверов, программного обеспечения. Microsoft ограничивал нас в доступе к своим продуктам, а критически важные области переводились на Linux, поэтому Россию этот сбой не должно сильно затронуть, полагает специалист.
По его мнению, если это не преднамеренная диверсия, то существенного влияния на инфраструктуру сбой не окажет. Специалисты найдут конфликт оборудования и устранят его. В зависимости от проблемы это может занять от нескольких минут, необходимых для перезагрузки компьютера, до нескольких недель. Трудно дать точный прогноз, пока мы не знаем, в чем конкретно проблема. Но очевидно, что Microsoft мобилизуется, чтобы уменьшить репутационные потери, и постарается оперативно устранить последствия сбоя.
 
Эксклюзивмассовый сбойсбой ПОMicrosoft
 
 
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