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Нет худа без добра. Глобальный IT-сбой не затронул Россию

Нет худа без добра. Глобальный IT-сбой не затронул Россию - 19.07.2024, ПРАЙМ

Нет худа без добра. Глобальный IT-сбой не затронул Россию

лобальный технический сбой, "положивший" в пятницу тысячи компьютеров во всем мире, затронет Россию в меньшей степени, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T12:38+0300

2024-07-19T12:38+0300

2024-07-19T12:43+0300

эксклюзив

массовый сбой

сбой по

microsoft

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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Глобальный технический сбой, "положивший" в пятницу тысячи компьютеров во всем мире, затронет Россию в меньшей степени, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков.В глобальном техническом сбое, затронувшем в пятницу авиакомпании, банки и операторов связи, обвинили ПО от Microsoft. Техника, работающая на базе Windows, пострадала из-за ошибочного обновления от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом, пишет издание Verge."В результате пользователи сталкивались с появлением "синего экрана смерти" (BSOD) – это показатель критической ошибки. Иными словами, операционная система не может быть запущена, не способна работать дальше и завершает работу либо повреждена", - рассказал Ермаков.Причины такой ошибки могут быть совершенно различные: повреждение материнской платы или жёсткого диска, конфликт оборудования, ошибка в реестре и в драйверах, банальный перегрев и проблемы электропитания. Нельзя также исключать, что к сбою привели действия вредоносного программного обеспечения – различных вирусов, троянских программ, добавил он.Исходя из этого можно сказать, что если это не глобальная ошибка в самом релизе операционной системы, то данная проблема – это проблема каждого отдельного компьютера. Кстати, дети, игравшие в компьютерные игры в 90-х, часто могли наблюдать синий экран смерти после установки новой игры.Насколько это критично? Все зависит от конкретного компьютера – от оборудования, которое подключено, драйверов, программного обеспечения. Microsoft ограничивал нас в доступе к своим продуктам, а критически важные области переводились на Linux, поэтому Россию этот сбой не должно сильно затронуть, полагает специалист.По его мнению, если это не преднамеренная диверсия, то существенного влияния на инфраструктуру сбой не окажет. Специалисты найдут конфликт оборудования и устранят его. В зависимости от проблемы это может занять от нескольких минут, необходимых для перезагрузки компьютера, до нескольких недель. Трудно дать точный прогноз, пока мы не знаем, в чем конкретно проблема. Но очевидно, что Microsoft мобилизуется, чтобы уменьшить репутационные потери, и постарается оперативно устранить последствия сбоя.

https://1prime.ru/20240719/sboy-850265589.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, массовый сбой, сбой по, microsoft