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Эксперт предрек убытки в "миллиарды долларов" из-за сбоя Microsoft
Эксперт предрек убытки в "миллиарды долларов" из-за сбоя Microsoft - 19.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт предрек убытки в "миллиарды долларов" из-за сбоя Microsoft
Наибольший урон от глобального сбоя у Microsoft понесет аэропортовая инфраструктура и авиакомпании - даже если это будет минимальное влияние на капитализацию,... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T12:38+0300
2024-07-19T12:38+0300
2024-07-19T12:38+0300
microsoft
сбой
убытки
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Наибольший урон от глобального сбоя у Microsoft понесет аэропортовая инфраструктура и авиакомпании - даже если это будет минимальное влияние на капитализацию, то убытки составят миллиарды долларов, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин, текущая проблема вызвана ошибками в обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike и затрагивает только устройства c ОС Windows, на которых оно было установлено. "Наибольший корпоративный урон нанесут сбои в работе аэропортовой инфраструктуры и авиакомпаний. Эффект частично отразится на капитализации компаний, но даже если это будут десятые доли процента в цене акций крупных публичных эмитентов отрасли - урон составит миллиарды долларов", - считает Миронюк. Он добавил, что менее очевиден объем потерь от сбоев в работе банковского программного обеспечения, но это приведет к репутационному ущербу и клиентским убыткам из-за задержек в проведении операций.
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microsoft, сбой, убытки
Эксперт предрек убытки в "миллиарды долларов" из-за сбоя Microsoft
Миронюк: убытки мировой авиаотрасли из-за сбоя у Microsoft составят "миллиарды долларов"
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Наибольший урон от глобального сбоя у Microsoft понесет аэропортовая инфраструктура и авиакомпании - даже если это будет минимальное влияние на капитализацию, то убытки составят миллиарды долларов, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин, текущая проблема вызвана ошибками в обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike и затрагивает только устройства c ОС Windows, на которых оно было установлено.
"Наибольший корпоративный урон нанесут сбои в работе аэропортовой инфраструктуры и авиакомпаний. Эффект частично отразится на капитализации компаний, но даже если это будут десятые доли процента в цене акций крупных публичных эмитентов отрасли - урон составит миллиарды долларов", - считает Миронюк.
Он добавил, что менее очевиден объем потерь от сбоев в работе банковского программного обеспечения, но это приведет к репутационному ущербу и клиентским убыткам из-за задержек в проведении операций.
"Синий экран смерти". Названа причина масштабного сбоя техники Microsoft