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В Kaspersky оценили время восстановления Windows после сбоя
В Kaspersky оценили время восстановления Windows после сбоя - 19.07.2024, ПРАЙМ
В Kaspersky оценили время восстановления Windows после сбоя
Сотни компаний по всему миру пострадали от сбоя техники, работающей на базе Windows, время восстановления оценить сложно, потому что эту проблему необходимо... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T13:47+0300
2024-07-19T13:47+0300
2024-07-19T13:48+0300
сбой
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Сотни компаний по всему миру пострадали от сбоя техники, работающей на базе Windows, время восстановления оценить сложно, потому что эту проблему необходимо устранять вручную на каждом устройстве, а их тысячи, сообщил РИА Новости руководитель управления исследования угроз "Лаборатории Касперского" Александр Лискин. "Число пострадавших компаний и используемых в них устройств, согласно сообщениям из открытых источников, может исчисляться сотнями и тысячами соответственно. На текущем этапе сложно оценить, сколько времени потребуется на исправление ситуации, так как сложность заключается в том, что при возникновении подобной проблемы каждое устройство ... необходимо перегружать в safe mode вручную, с помощью средств управления это сделать невозможно", - сказал Лискин. Он отметил, что "это действительно очень серьезная проблема, затронувшая многочисленные процессы, в том числе в критической инфраструктуре". По словам эксперта, чтобы избежать подобных ситуаций, производителям средств информационной безопасности необходимо максимально ответственно относиться к качеству выпускаемых обновлений. Также важно соблюдать принцип гранулированного выпуска релизов. Это означает, что они распространяются не глобально на всех заказчиков, а постепенно, чтобы в случае какого-либо непредвиденного сбоя была возможность его оперативно локализовать. Кроме того, необходимо осуществлять мониторинг и моментально реагировать на ситуацию срочной остановкой апдейтов. Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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сбой, windows, kaspersky
В Kaspersky оценили время восстановления Windows после сбоя
Kaspersky: сложно оценить время восстановления после глобального сбоя Microsoft
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Сотни компаний по всему миру пострадали от сбоя техники, работающей на базе Windows, время восстановления оценить сложно, потому что эту проблему необходимо устранять вручную на каждом устройстве, а их тысячи, сообщил РИА Новости руководитель управления исследования угроз "Лаборатории Касперского" Александр Лискин.
"Число пострадавших компаний и используемых в них устройств, согласно сообщениям из открытых источников, может исчисляться сотнями и тысячами соответственно. На текущем этапе сложно оценить, сколько времени потребуется на исправление ситуации, так как сложность заключается в том, что при возникновении подобной проблемы каждое устройство ... необходимо перегружать в safe mode вручную, с помощью средств управления это сделать невозможно", - сказал Лискин.
Он отметил, что "это действительно очень серьезная проблема, затронувшая многочисленные процессы, в том числе в критической инфраструктуре".
По словам эксперта, чтобы избежать подобных ситуаций, производителям средств информационной безопасности необходимо максимально ответственно относиться к качеству выпускаемых обновлений. Также важно соблюдать принцип гранулированного выпуска релизов. Это означает, что они распространяются не глобально на всех заказчиков, а постепенно, чтобы в случае какого-либо непредвиденного сбоя была возможность его оперативно локализовать. Кроме того, необходимо осуществлять мониторинг и моментально реагировать на ситуацию срочной остановкой апдейтов.
"Синий экран смерти". Названа причина масштабного сбоя техники Microsoft
Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.