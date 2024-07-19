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Microsoft сообщил об устранении причины сбоя
Microsoft сообщил об устранении причины сбоя - 19.07.2024, ПРАЙМ
Microsoft сообщил об устранении причины сбоя
Основная причина произошедшего масштабного сбоя облачной платформы Microsoft 365 устранена. В некоторых приложениях могут фиксироваться остаточные последствия,... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T14:27+0300
2024-07-19T14:27+0300
2024-07-19T14:27+0300
windows
microsoft
сбой
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Основная причина произошедшего масштабного сбоя облачной платформы Microsoft 365 устранена. В некоторых приложениях могут фиксироваться остаточные последствия, сообщают в корпорации Microsoft."Основная причина проблемы была устранена... Остаточно воздействие все наблюдается в работе некоторых служб и приложений Microsoft 365", - следует из сообщения американской компании. Ранее, утром 19 июля, были зафиксированы сбои техники по всему миру. Все пострадавшие устройства работали на базе Windows. Американская компания в сфере информационной безопасности CrowdStrike назвала причину глобального сбоя. Он произошел из-за обновления приложения кибербезопасности Falcon Sensor, разработанного Windows.Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что масштабный сбой устройств не затронул работу ресурсов Кремля. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также рассказал, что банки России столкнулись с минимальными последствиями IT-сбоя. После введения санкций и отказа Microsoft предоставлять обновления российским пользователям банковская система была переведена на другое ПО.
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windows, microsoft, сбой
Microsoft сообщил об устранении причины сбоя
Microsoft: причина сбоя устранена, в службах платформы фиксируются остаточные воздействия
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Основная причина произошедшего масштабного сбоя облачной платформы Microsoft 365 устранена. В некоторых приложениях могут фиксироваться остаточные последствия, сообщают в корпорации Microsoft.
"Основная причина проблемы была устранена... Остаточно воздействие все наблюдается в работе некоторых служб и приложений Microsoft 365", - следует из сообщения американской компании.
Ранее, утром 19 июля, были зафиксированы сбои техники по всему миру. Все пострадавшие устройства работали на базе Windows. Американская компания в сфере информационной безопасности CrowdStrike назвала причину глобального сбоя. Он произошел из-за обновления приложения кибербезопасности Falcon Sensor, разработанного Windows.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что масштабный сбой устройств не затронул работу ресурсов Кремля. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также рассказал, что банки России столкнулись с минимальными последствиями IT-сбоя. После введения санкций и отказа Microsoft предоставлять обновления российским пользователям банковская система была переведена на другое ПО.