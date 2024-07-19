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Microsoft сообщил об устранении причины сбоя

Microsoft сообщил об устранении причины сбоя - 19.07.2024, ПРАЙМ

Microsoft сообщил об устранении причины сбоя

Основная причина произошедшего масштабного сбоя облачной платформы Microsoft 365 устранена. В некоторых приложениях могут фиксироваться остаточные последствия,... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T14:27+0300

2024-07-19T14:27+0300

2024-07-19T14:27+0300

windows

microsoft

сбой

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Основная причина произошедшего масштабного сбоя облачной платформы Microsoft 365 устранена. В некоторых приложениях могут фиксироваться остаточные последствия, сообщают в корпорации Microsoft."Основная причина проблемы была устранена... Остаточно воздействие все наблюдается в работе некоторых служб и приложений Microsoft 365", - следует из сообщения американской компании. Ранее, утром 19 июля, были зафиксированы сбои техники по всему миру. Все пострадавшие устройства работали на базе Windows. Американская компания в сфере информационной безопасности CrowdStrike назвала причину глобального сбоя. Он произошел из-за обновления приложения кибербезопасности Falcon Sensor, разработанного Windows.Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что масштабный сбой устройств не затронул работу ресурсов Кремля. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также рассказал, что банки России столкнулись с минимальными последствиями IT-сбоя. После введения санкций и отказа Microsoft предоставлять обновления российским пользователям банковская система была переведена на другое ПО.

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2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

windows, microsoft, сбой