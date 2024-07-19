Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Microsoft сообщил об устранении причины сбоя - 19.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240719/sboy-850274466.html
Microsoft сообщил об устранении причины сбоя
Microsoft сообщил об устранении причины сбоя - 19.07.2024, ПРАЙМ
Microsoft сообщил об устранении причины сбоя
Основная причина произошедшего масштабного сбоя облачной платформы Microsoft 365 устранена. В некоторых приложениях могут фиксироваться остаточные последствия,... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T14:27+0300
2024-07-19T14:27+0300
windows
microsoft
сбой
https://cdnn.1prime.ru/img/83289/77/832897797_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_32bb2aa1b6656ba3ea619cc5a814aed9.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Основная причина произошедшего масштабного сбоя облачной платформы Microsoft 365 устранена. В некоторых приложениях могут фиксироваться остаточные последствия, сообщают в корпорации Microsoft."Основная причина проблемы была устранена... Остаточно воздействие все наблюдается в работе некоторых служб и приложений Microsoft 365", - следует из сообщения американской компании. Ранее, утром 19 июля, были зафиксированы сбои техники по всему миру. Все пострадавшие устройства работали на базе Windows. Американская компания в сфере информационной безопасности CrowdStrike назвала причину глобального сбоя. Он произошел из-за обновления приложения кибербезопасности Falcon Sensor, разработанного Windows.Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что масштабный сбой устройств не затронул работу ресурсов Кремля. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также рассказал, что банки России столкнулись с минимальными последствиями IT-сбоя. После введения санкций и отказа Microsoft предоставлять обновления российским пользователям банковская система была переведена на другое ПО.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83289/77/832897797_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_fb25469e15116c358429c41b440f08b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
windows, microsoft, сбой
Windows, Microsoft, сбой
14:27 19.07.2024
 
Microsoft сообщил об устранении причины сбоя

Microsoft: причина сбоя устранена, в службах платформы фиксируются остаточные воздействия

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании Microsoft на международном автомобильном салоне во Франкфурте.
Стенд компании Microsoft на международном автомобильном салоне во Франкфурте. - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Основная причина произошедшего масштабного сбоя облачной платформы Microsoft 365 устранена. В некоторых приложениях могут фиксироваться остаточные последствия, сообщают в корпорации Microsoft.
"Основная причина проблемы была устранена... Остаточно воздействие все наблюдается в работе некоторых служб и приложений Microsoft 365", - следует из сообщения американской компании.
Ранее, утром 19 июля, были зафиксированы сбои техники по всему миру. Все пострадавшие устройства работали на базе Windows. Американская компания в сфере информационной безопасности CrowdStrike назвала причину глобального сбоя. Он произошел из-за обновления приложения кибербезопасности Falcon Sensor, разработанного Windows.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что масштабный сбой устройств не затронул работу ресурсов Кремля. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также рассказал, что банки России столкнулись с минимальными последствиями IT-сбоя. После введения санкций и отказа Microsoft предоставлять обновления российским пользователям банковская система была переведена на другое ПО.
 
WindowsMicrosoftсбой
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала