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Эксперт раскрыл влияние мирового IT-сбоя на энергетику стран - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперт раскрыл влияние мирового IT-сбоя на энергетику стран
Эксперт раскрыл влияние мирового IT-сбоя на энергетику стран - 19.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл влияние мирового IT-сбоя на энергетику стран
Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на возобновляемую | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T14:28+0300
2024-07-19T14:28+0300
энергетика рф
мировая энергетика
it
it-отрасль
кибератаки
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на возобновляемую энергетику (ВИЭ), такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Возобновляемая энергетика является распределенной, и там очень важен фактор координации работы энергообъектов. Здесь роль системного оператора очень важна, естественно, все это делается на базе компьютеров. И если ПО не будет работать или будет работать некорректно, соответственно, будут нарушения в работе энергообъектов", - сказал Юшков. Он также отметил, что внутри самих ВИЭ-объектов много разнообразной электроники, которая в случае сбоя работы системы также может давать проблемы. "На классических станциях также используется много электроники... На электростанциях, конечно, стоит система защиты от кибератак, но подразумевается, что она должна нормально работать. Но если, условно говоря, у вас антивирус от Microsoft, то в случае сбоя, вы оказываетесь незащищены", - добавил эксперт.Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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энергетика рф, мировая энергетика, it, it-отрасль, кибератаки
энергетика РФ, мировая энергетика, IT, IT-отрасль, кибератаки
14:28 19.07.2024
 
Эксперт раскрыл влияние мирового IT-сбоя на энергетику стран

Юшков: глобальный IT-cбой может повлиять на электроэнергетические системы стран

© РИА Новости . Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкОбъекты компании Fortum в России
Объекты компании Fortum в России - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Глобальный IT-cбой может повлиять на работу электроэнергетических систем отдельных стран, особенно это касается энергосистем, которые завязаны на возобновляемую энергетику (ВИЭ), такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Возобновляемая энергетика является распределенной, и там очень важен фактор координации работы энергообъектов. Здесь роль системного оператора очень важна, естественно, все это делается на базе компьютеров. И если ПО не будет работать или будет работать некорректно, соответственно, будут нарушения в работе энергообъектов", - сказал Юшков.
Он также отметил, что внутри самих ВИЭ-объектов много разнообразной электроники, которая в случае сбоя работы системы также может давать проблемы.
"На классических станциях также используется много электроники... На электростанциях, конечно, стоит система защиты от кибератак, но подразумевается, что она должна нормально работать. Но если, условно говоря, у вас антивирус от Microsoft, то в случае сбоя, вы оказываетесь незащищены", - добавил эксперт.
Самолет, перелет
Сбой Microsoft спровоцировал "хаос" в работе аэропортов и телекомпаний
10:51
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
 
энергетика РФмировая энергетикаITIT-отраслькибератаки
 
 
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