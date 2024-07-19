Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал сбой техники на Windows самым масштабным в истории - 19.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240719/sboy-850278391.html
Эксперт назвал сбой техники на Windows самым масштабным в истории
Эксперт назвал сбой техники на Windows самым масштабным в истории - 19.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал сбой техники на Windows самым масштабным в истории
Крупные сбои уже случались раньше у авиации и банков, но глобальный сбой техники на Windows стал самым масштабным в истории, таким мнением поделился с РИА... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T15:54+0300
2024-07-19T15:54+0300
сбой
microsoft
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/17/834371747_0:0:2699:1518_1920x0_80_0_0_946a489b3898a78f7c418245199d7bca.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Крупные сбои уже случались раньше у авиации и банков, но глобальный сбой техники на Windows стал самым масштабным в истории, таким мнением поделился с РИА Новости генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Честно признаться, именно такого сбоя я не припомню. Да, выходили авиа, и даже "Аэрофлот" выходил из строя, банки периодически выходили … Таких подобных случаев я пока не видел. Думаю, что это самый большой сбой", - сообщил Кусков. Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко также подчеркнул масштабность сбоя, который затронул функционирование облака Microsoft Azure, аэропорты в разных странах, железнодорожные и авиакомпании. "Я не припоминаю сбоев с такими последствиями за ближайшие годы, хотя в целом сбои в работе ПК в связи с новыми обновлениями ОС Windows - не такая уж и редкость", - добавил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/17/834371747_0:0:2699:2024_1920x0_80_0_0_8952f94694e3f3aad686b01f7cdbe76e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сбой, microsoft
сбой, Microsoft
15:54 19.07.2024
 
Эксперт назвал сбой техники на Windows самым масштабным в истории

Эксперт Кусков: сбой техники на Windows стал самым масштабным в истории

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Крупные сбои уже случались раньше у авиации и банков, но глобальный сбой техники на Windows стал самым масштабным в истории, таким мнением поделился с РИА Новости генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"Честно признаться, именно такого сбоя я не припомню. Да, выходили авиа, и даже "Аэрофлот" выходил из строя, банки периодически выходили … Таких подобных случаев я пока не видел. Думаю, что это самый большой сбой", - сообщил Кусков.
Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко также подчеркнул масштабность сбоя, который затронул функционирование облака Microsoft Azure, аэропорты в разных странах, железнодорожные и авиакомпании.
"Я не припоминаю сбоев с такими последствиями за ближайшие годы, хотя в целом сбои в работе ПК в связи с новыми обновлениями ОС Windows - не такая уж и редкость", - добавил он.
 
сбойMicrosoft
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала