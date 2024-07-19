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Эксперт назвал сбой техники на Windows самым масштабным в истории
Эксперт назвал сбой техники на Windows самым масштабным в истории - 19.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал сбой техники на Windows самым масштабным в истории
Крупные сбои уже случались раньше у авиации и банков, но глобальный сбой техники на Windows стал самым масштабным в истории, таким мнением поделился с РИА... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T15:54+0300
2024-07-19T15:54+0300
2024-07-19T15:54+0300
сбой
microsoft
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Крупные сбои уже случались раньше у авиации и банков, но глобальный сбой техники на Windows стал самым масштабным в истории, таким мнением поделился с РИА Новости генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Честно признаться, именно такого сбоя я не припомню. Да, выходили авиа, и даже "Аэрофлот" выходил из строя, банки периодически выходили … Таких подобных случаев я пока не видел. Думаю, что это самый большой сбой", - сообщил Кусков. Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко также подчеркнул масштабность сбоя, который затронул функционирование облака Microsoft Azure, аэропорты в разных странах, железнодорожные и авиакомпании. "Я не припоминаю сбоев с такими последствиями за ближайшие годы, хотя в целом сбои в работе ПК в связи с новыми обновлениями ОС Windows - не такая уж и редкость", - добавил он.
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сбой, microsoft
Эксперт назвал сбой техники на Windows самым масштабным в истории
Эксперт Кусков: сбой техники на Windows стал самым масштабным в истории
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Крупные сбои уже случались раньше у авиации и банков, но глобальный сбой техники на Windows стал самым масштабным в истории, таким мнением поделился с РИА Новости генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"Честно признаться, именно такого сбоя я не припомню. Да, выходили авиа, и даже "Аэрофлот" выходил из строя, банки периодически выходили … Таких подобных случаев я пока не видел. Думаю, что это самый большой сбой", - сообщил Кусков.
Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко также подчеркнул масштабность сбоя, который затронул функционирование облака Microsoft Azure, аэропорты в разных странах, железнодорожные и авиакомпании.
"Я не припоминаю сбоев с такими последствиями за ближайшие годы, хотя в целом сбои в работе ПК в связи с новыми обновлениями ОС Windows - не такая уж и редкость", - добавил он.