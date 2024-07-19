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Сбой Microsoft показал слабость Запада, заявил Филиппо - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Сбой Microsoft показал слабость Запада, заявил Филиппо
Сбой Microsoft показал слабость Запада, заявил Филиппо - 19.07.2024, ПРАЙМ
Сбой Microsoft показал слабость Запада, заявил Филиппо
Глобальный технологический сбой систем, работающих на базе Microsoft, показал опасность зависимости от США, в то время как попавшая под санкции Россия избежала... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T16:05+0300
2024-07-19T16:05+0300
microsoft
сбой
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Глобальный технологический сбой систем, работающих на базе Microsoft, показал опасность зависимости от США, в то время как попавшая под санкции Россия избежала хаоса, считает Флориан Филиппо"Благодаря международным санкциям Россия избежала хаоса, вызванного глобальным сбоем в работе Microsoft. Настоящий поворот: те, кто думают, что они сильные, самые слабые", — отметил лидер партии "Патриоты".Ко всему прочему, произошедшая ситуация показывает, что те, кто посчитал себя самыми сильными, оказались на самом деле самыми слабыми. Глобальный сбой Microsoft затронул различные секторы, включая аэропорты, биржи и телеканалы, оказав влияние на множество стран, включая Японию, Индию, Францию, Австралию и США.Глобальный сбой в работе оборудования на базе Windows начался в пятницу утром и затронул операторов связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows произошел из-за обновления приложения для кибербезопасности Falcon Sensor.
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microsoft, сбой
Microsoft, сбой
16:05 19.07.2024
 
Сбой Microsoft показал слабость Запада, заявил Филиппо

Филиппо: сбой Microsoft подчеркнул опасность зависимости от США

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Глобальный технологический сбой систем, работающих на базе Microsoft, показал опасность зависимости от США, в то время как попавшая под санкции Россия избежала хаоса, считает Флориан Филиппо
"Благодаря международным санкциям Россия избежала хаоса, вызванного глобальным сбоем в работе Microsoft. Настоящий поворот: те, кто думают, что они сильные, самые слабые", — отметил лидер партии "Патриоты".
Ко всему прочему, произошедшая ситуация показывает, что те, кто посчитал себя самыми сильными, оказались на самом деле самыми слабыми. Глобальный сбой Microsoft затронул различные секторы, включая аэропорты, биржи и телеканалы, оказав влияние на множество стран, включая Японию, Индию, Францию, Австралию и США.
Глобальный сбой в работе оборудования на базе Windows начался в пятницу утром и затронул операторов связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows произошел из-за обновления приложения для кибербезопасности Falcon Sensor.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
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Microsoftсбой
 
 
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