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Последствия IT-сбоя могут быть серьёзнее, чем все думают
Последствия IT-сбоя могут быть серьёзнее, чем все думают - 19.07.2024, ПРАЙМ
Последствия IT-сбоя могут быть серьёзнее, чем все думают
Сбой, подобный случившемуся в пятницу, не является серьезным испытанием для IT-отрасли, но указывает на ряд системных проблем, рассказал агентству "Прайм"... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T18:41+0300
2024-07-19T18:41+0300
2024-07-19T18:41+0300
массовый сбой
глобальный сбой
it
программное обеспечение
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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Сбой, подобный случившемуся в пятницу, не является серьезным испытанием для IT-отрасли, но указывает на ряд системных проблем, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов."Похоже, что произошёл достаточно обычный конфликт ПО, связанный с обновлением, с другим ПО (в данном случае это ОС). Такие случаи происходятв IT сфере регулярно, но не вызывают подобного резонанса", - рассказал он.Существуют обычные процедуры проверки новых версий ПО на стенде перед внедрением в "продакшн". Эта процедура призвана как раз выявить все несовместимости. В данном случае это либо не было сделано, либо было сделано неполноценно.Сложность ситуации в том, что откат обновления нужно проводить вручную, для обычного пользователя проблема решается быстро, а для компании с большим количеством сотрудников – это уже огромные временные трудности, так как на какой-то период останавливается выполнение рабочего функционала.С технической стороны сбой имеет небольшие последствия и не требует больших усилий для устранения, но в то же время с точки зрения финансовых и репутационных рисков имеет огромные последствия, так как затронул функционирование объектов критической инфраструктуры, в частности, на стороне авиакомпаний.В современных ИТ-инфраструктурах на такие случаи создано несколько слоёв защиты. Затронутые неполадками сервера будут либо развёрнуты из бэкапа, либо произойдёт откат обновления, либо новый патч устранит ошибку. С большой вероятностью не пострадают даже новые данные в базах, так как они хранятся отдельно от прикладного ПО и ОС на специальных хранилищах. Главным последствием будет перерыв в оказании услуг пострадавших компаний, но ничего непоправимого не случится, современная ИТ-отрасль успешно справляется с такими инцидентами, заключил Михайлов.
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массовый сбой, глобальный сбой, it, программное обеспечение
массовый сбой, глобальный сбой, IT, программное обеспечение
Последствия IT-сбоя могут быть серьёзнее, чем все думают
Эксперт Михайлов: IT-сбой опасен не техническими, а репутационными издержками
МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Сбой, подобный случившемуся в пятницу, не является серьезным испытанием для IT-отрасли, но указывает на ряд системных проблем, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов.
"Похоже, что произошёл достаточно обычный конфликт ПО, связанный с обновлением, с другим ПО (в данном случае это ОС). Такие случаи происходят
в IT сфере регулярно, но не вызывают подобного резонанса", - рассказал он.
Существуют обычные процедуры проверки новых версий ПО на стенде перед внедрением в "продакшн". Эта процедура призвана как раз выявить все несовместимости. В данном случае это либо не было сделано, либо было сделано неполноценно.
Сложность ситуации в том, что откат обновления нужно проводить вручную, для обычного пользователя проблема решается быстро, а для компании с большим количеством сотрудников – это уже огромные временные трудности, так как на какой-то период останавливается выполнение рабочего функционала.
С технической стороны сбой имеет небольшие последствия и не требует больших усилий для устранения, но в то же время с точки зрения финансовых и репутационных рисков имеет огромные последствия, так как затронул функционирование объектов критической инфраструктуры, в частности, на стороне авиакомпаний.
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В современных ИТ-инфраструктурах на такие случаи создано несколько слоёв защиты. Затронутые неполадками сервера будут либо развёрнуты из бэкапа, либо произойдёт откат обновления, либо новый патч устранит ошибку. С большой вероятностью не пострадают даже новые данные в базах, так как они хранятся отдельно от прикладного ПО и ОС на специальных хранилищах. Главным последствием будет перерыв в оказании услуг пострадавших компаний, но ничего непоправимого не случится, современная ИТ-отрасль успешно справляется с такими инцидентами, заключил Михайлов.