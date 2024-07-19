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Лондонская биржа восстановила работу затронутых сбоями платформ

Лондонская биржа восстановила работу затронутых сбоями платформ - 19.07.2024, ПРАЙМ

Лондонская биржа восстановила работу затронутых сбоями платформ

Лондонская фондовая биржа (LSE) восстановила работу платформ, работающих в режиме реального времени, после глобальных сбоев техники на Windows, сообщил... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T19:08+0300

2024-07-19T19:08+0300

2024-07-19T19:08+0300

политика

великобритания

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сбой

глобальный сбой

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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Лондонская фондовая биржа (LSE) восстановила работу платформ, работающих в режиме реального времени, после глобальных сбоев техники на Windows, сообщил телеканалу CNN представитель биржи. "Лондонская фондовая биржа сообщила CNN, что ее платформы, работающие в режиме реального времени, восстановлены после четырехчасового перерыва, вызванного "технической проблемой третьей стороны", — сообщает CNN. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Ранее LSE сообщила телеканалу, что сбои затронули платформы биржи, обновляющиеся в реальном времени, а также новостную службу биржи. Европейская биржа Euronext ранее сообщала, что глобальные сбои не затронули ее работу.

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великобритания, лондонская фондовая биржа, сбой, глобальный сбой