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Лондонская биржа восстановила работу затронутых сбоями платформ - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Лондонская биржа восстановила работу затронутых сбоями платформ
Лондонская биржа восстановила работу затронутых сбоями платформ - 19.07.2024, ПРАЙМ
Лондонская биржа восстановила работу затронутых сбоями платформ
Лондонская фондовая биржа (LSE) восстановила работу платформ, работающих в режиме реального времени, после глобальных сбоев техники на Windows, сообщил... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T19:08+0300
2024-07-19T19:08+0300
политика
великобритания
лондонская фондовая биржа
сбой
глобальный сбой
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Лондонская фондовая биржа (LSE) восстановила работу платформ, работающих в режиме реального времени, после глобальных сбоев техники на Windows, сообщил телеканалу CNN представитель биржи. "Лондонская фондовая биржа сообщила CNN, что ее платформы, работающие в режиме реального времени, восстановлены после четырехчасового перерыва, вызванного "технической проблемой третьей стороны", — сообщает CNN. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Ранее LSE сообщила телеканалу, что сбои затронули платформы биржи, обновляющиеся в реальном времени, а также новостную службу биржи. Европейская биржа Euronext ранее сообщала, что глобальные сбои не затронули ее работу.
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великобритания, лондонская фондовая биржа, сбой, глобальный сбой
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Лондонская фондовая биржа, сбой, глобальный сбой
19:08 19.07.2024
 
Лондонская биржа восстановила работу затронутых сбоями платформ

CNN: Лондонская биржа восстановила работу затронутых сбоями платформ

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Лондонская фондовая биржа (LSE) восстановила работу платформ, работающих в режиме реального времени, после глобальных сбоев техники на Windows, сообщил телеканалу CNN представитель биржи.
"Лондонская фондовая биржа сообщила CNN, что ее платформы, работающие в режиме реального времени, восстановлены после четырехчасового перерыва, вызванного "технической проблемой третьей стороны", — сообщает CNN.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Ранее LSE сообщила телеканалу, что сбои затронули платформы биржи, обновляющиеся в реальном времени, а также новостную службу биржи.
Европейская биржа Euronext ранее сообщала, что глобальные сбои не затронули ее работу.
Центр обработки данных - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
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ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЛондонская фондовая биржасбойглобальный сбой
 
 
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