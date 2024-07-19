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Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, вызвавший глобальный сбой, заявил Маск
Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, вызвавший глобальный сбой, заявил Маск - 19.07.2024, ПРАЙМ
Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, вызвавший глобальный сбой, заявил Маск
Соцсеть X в пятницу перестала пользоваться софтом кибербезопасности CrowdStrike после того, как его обновление вызвало масштабный сбой, заявил владелец соцсети... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T21:03+0300
2024-07-19T21:03+0300
2024-07-19T21:03+0300
экономика
илон маск
соцсеть x
сбой
глобальный сбой
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Соцсеть X в пятницу перестала пользоваться софтом кибербезопасности CrowdStrike после того, как его обновление вызвало масштабный сбой, заявил владелец соцсети Илон Маск. "Мы только что удалили CrowdStrike из всех своих систем ... но, к сожалению, многие наши поставщики и логистические компании используют их", - написал Маск в своей соцсети X. В пятницу утром произошёл глобальный сбой в работе техники на базе Windows. Это затронуло операторов связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что причиной сбоя стало обновление их приложения для кибербезопасности Falcon Sensor. Глава CrowdStrike Джордж Курц заявил, что данные клиентов компании остаются полностью защищёнными. Однако восстановление после сбоя может занять некоторое время.
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илон маск, соцсеть x, сбой, глобальный сбой
Экономика, Илон Маск, соцсеть X, сбой, глобальный сбой
Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, вызвавший глобальный сбой, заявил Маск
Маск: Соцсеть X перестала пользоваться софтом кибербезопасности CrowdStrike
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Соцсеть X в пятницу перестала пользоваться софтом кибербезопасности CrowdStrike после того, как его обновление вызвало масштабный сбой, заявил владелец соцсети Илон Маск.
"Мы только что удалили CrowdStrike из всех своих систем ... но, к сожалению, многие наши поставщики и логистические компании используют их", - написал Маск в своей соцсети X.
В пятницу утром произошёл глобальный сбой в работе техники на базе Windows. Это затронуло операторов связи, банки и авиакомпании по всему миру.
Американская компания CrowdStrike подтвердила, что причиной сбоя стало обновление их приложения для кибербезопасности Falcon Sensor. Глава CrowdStrike Джордж Курц заявил, что данные клиентов компании остаются полностью защищёнными. Однако восстановление после сбоя может занять некоторое время.
Лондонская биржа восстановила работу затронутых сбоями платформ