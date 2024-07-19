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В США не считают, что причиной глобального IT-сбоя послужила кибератака
В США не считают, что причиной глобального IT-сбоя послужила кибератака - 19.07.2024, ПРАЙМ
В США не считают, что причиной глобального IT-сбоя послужила кибератака
Правительство США не считает, что причиной глобального сбоя компьютерных систем послужила атака хакеров, и склоняется к версии о неисправности технического... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T23:15+0300
2024-07-19T23:15+0300
2024-07-19T23:15+0300
политика
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глобальный сбой
кибератака
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ВАШИНГТОН, 19 июл – ПРАЙМ. Правительство США не считает, что причиной глобального сбоя компьютерных систем послужила атака хакеров, и склоняется к версии о неисправности технического оборудования, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Белый дом поддерживает регулярный контакт с исполнительным руководством компании CrowdStrike и отслеживает прогресс в восстановлении затронутых сбоем систем. Насколько мы понимаем, речь идет не о кибератаке, а скорее об ошибочном техническом обновлении", - сказал представитель властей США. Он добавил, что Белый дом собирает данные для оценки последствий технического сбоя по всей стране. "Мы внимательно оцениваем воздействие этого сбоя на местные больницы, системы наземного транспорта и правоохранительные органы. Мы готовы оказывать свое содействие по мере необходимости", - подчеркнул высокопоставленный чиновник США.В пятницу утром произошёл масштабный сбой в работе техники на базе операционной системы Windows. От него пострадали операторы связи, банки и авиакомпании в разных странах мира. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что причиной сбоя стало обновление для приложения кибербезопасности Falcon Sensor для Windows.
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сша, сбой, глобальный сбой, кибератака
Политика, США, сбой, глобальный сбой, кибератака
В США не считают, что причиной глобального IT-сбоя послужила кибератака
В США не считают, что причиной глобального IT-сбоя послужила кибератака
ВАШИНГТОН, 19 июл – ПРАЙМ. Правительство США не считает, что причиной глобального сбоя компьютерных систем послужила атака хакеров, и склоняется к версии о неисправности технического оборудования, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Белый дом поддерживает регулярный контакт с исполнительным руководством компании CrowdStrike и отслеживает прогресс в восстановлении затронутых сбоем систем. Насколько мы понимаем, речь идет не о кибератаке, а скорее об ошибочном техническом обновлении", - сказал представитель властей США.
Он добавил, что Белый дом собирает данные для оценки последствий технического сбоя по всей стране.
"Мы внимательно оцениваем воздействие этого сбоя на местные больницы, системы наземного транспорта и правоохранительные органы. Мы готовы оказывать свое содействие по мере необходимости", - подчеркнул высокопоставленный чиновник США.
Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, вызвавший глобальный сбой, заявил Маск
В пятницу утром произошёл масштабный сбой в работе техники на базе операционной системы Windows. От него пострадали операторы связи, банки и авиакомпании в разных странах мира. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что причиной сбоя стало обновление для приложения кибербезопасности Falcon Sensor для Windows.