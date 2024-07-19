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Вучич ожидает 6 млрд евро прямых инвестиций от проекта с ЕС

Вучич ожидает 6 млрд евро прямых инвестиций от проекта с ЕС - 19.07.2024, ПРАЙМ

Вучич ожидает 6 млрд евро прямых инвестиций от проекта с ЕС

Сербия от проекта по добыче и переработке лития с ЕС и конкретно ФРГ получит не менее 6 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций, в случае создания полного | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T14:39+0300

2024-07-19T14:39+0300

2024-07-19T14:39+0300

экономика

александр вучич

сербия

ес

литий

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БЕЛГРАД, 19 июл – ПРАЙМ. Сербия от проекта по добыче и переработке лития с ЕС и конкретно ФРГ получит не менее 6 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций, в случае создания полного цикла производства поднимет свой ВВП на 16,4%, заявил сербский президент Александр Вучич. Правительство Сербии одобрило заключение с ЕС меморандума о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей. В пятницу меморандум в присутствии президента Сербии Александра Вучича и канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также представителей заинтересованных промышленных и финансовых структур подписали министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович и замглавы Еврокомиссии Марош Шевчович. "Меморандум и письмо о намерениях подписывали сливки европейской промышленности, финансовых организаций – важнейший человек в Mercedes (перечисление должностных лиц – ред.), видите здесь и Stellantis. Знайте, что все из Европы значительное, что имеет ценность и вес, смогли привести в Сербию. Поэтому я горжусь и этот день наполняет меня большой надеждой для нашей страны. Это важно для Европы, для Германии, а для нас в Сербии – важнее всего. Это для нас представляет поворотный момент, большие перемены и я бы сказал – квантовый скачок в будущее, во что мы не могли поверить", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции с Шольцем после подписания документа. По его словам, официальный Белград не скрывает трудности, с которыми сталкивался перед подписанием меморандума, но все прозрачно представлено общественности. "Долог путь до открытия шахт, создания производственного цикла, о котором мы здесь сегодня говорили. Ни на одном этапе процесса ничего не будем скрывать от наших людей… Это нам принесет как минимум 6 миллиардов евро новых инвестиций, убедительно крупнейшие прямые иностранные инвестиции, которые мы когда-либо имели", - указал Вучич и обещал, что за экологической составляющей проекта будут следить лучшие германские и сербские специалисты. По его словам в случае формирования полного производственного цикла от добычи минеральной руды до производства конечной продукции со временем ожидается рост ВВП страны на 16,4% относительно показателей 2023 года. Ранее сербский лидер подчеркнул, что не допустит экспорта более 12-13% добытого в Сербии минерального сырья, а остальное должно остаться в стране для полного цикла производства. Подписанный в пятницу документ призван "усилить интеграцию Сербии в единый рынок ЕС и далее укреплять ее экономическое, социальное и экологическое сближение с ЕС", а дальнейшее партнерство призвано способствовать декарбонизации экономики согласно Зеленой повестке ЕС и Зеленой повестке для Западных Балкан. Вучич в июне допустил возможность начала добычи лития в стране металлургической компанией Rio Tinto Sinfer в 2028 году. Нынешний председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, на тот момент сербский премьер сообщила в январе 2022 года, что правительство Сербии официально отказалось от проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны, вызвавшем массовые протесты с инцидентами. Ранее власти страны многократно говорили, что позволят Rio Tinto эксплуатацию залежей лития только после референдума. Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила в июле, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития. Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов.

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александр вучич, сербия, ес, литий