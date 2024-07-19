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"Северсталь" впервые испытала робота-собаку на своих предприятиях

"Северсталь" впервые испытала робота-собаку на своих предприятиях - 19.07.2024, ПРАЙМ

"Северсталь" впервые испытала робота-собаку на своих предприятиях

"Северсталь" впервые провела испытания робота-собаки для транспортировки металла, которые прошли на территории "Северсталь-метиза" и Череповецкого... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T11:02+0300

2024-07-19T11:02+0300

2024-07-19T11:02+0300

россия

северсталь

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" впервые провела испытания робота-собаки для транспортировки металла, которые прошли на территории "Северсталь-метиза" и Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), сообщила компания. "Северсталь" провела испытания робота-собаки Deep Robotics на территории "Северсталь-метиза" и Череповецкого металлургического комбината", - говорится в сообщении. Отмечается, что робот тренировался в течение нескольких дней ориентироваться на местности, переносить пробы металла с помощью руки-манипулятора и следить за соблюдением правил безопасности. Так, в качестве эксперимента на литейном дворе доменной печи №3 ЧерМК он доставил брикеты огнеупорной массы непосредственно к месту использования. Благодаря алгоритмам компьютерного зрения и 3D-профилирования, а также технологии LiDAR робот-собака может выполнять задачи измерения объектов, транспортировки предметов массой до 40 кг, проводить разного вида инспекции и диагностики оборудования, следует из пресс-релиза. Например, он может проверять наличие средств индивидуальной защиты у сотрудников, проводить тепловизионные и газоаналитические исследования, а также строить карты для разработки цифровых двойников предприятий. Кроме того, робот способен выполнять операции непрерывно и в сложных для человека условиях, передавая данные на удаленный сервис, уточняют в компании. "Роботы готовы выполнять непрерывные рутинные задачи достаточно продолжительное время, исключая человеческий фактор, который может повлиять на корректность измерений. Это позволит проводить, например, более качественную и оперативную диагностику утечек газа. Кроме того, мы стремимся сократить присутствие человека в зонах с высоким уровнем риска, и роботы в перспективе смогут если не полностью заменить, то значительно облегчить его труд в шахтах, горячих цехах и на других площадках. Мы продолжим испытания робособак на других площадках "Северстали", - прокомментировал руководитель R&D направления "Северсталь-инфокома" Денис Колупаев, слова которого приводятся в релизе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, северсталь