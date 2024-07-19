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"Северсталь" впервые испытала робота-собаку на своих предприятиях - 19.07.2024, ПРАЙМ
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"Северсталь" впервые испытала робота-собаку на своих предприятиях
"Северсталь" впервые испытала робота-собаку на своих предприятиях - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" впервые испытала робота-собаку на своих предприятиях
"Северсталь" впервые провела испытания робота-собаки для транспортировки металла, которые прошли на территории "Северсталь-метиза" и Череповецкого... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T11:02+0300
2024-07-19T11:02+0300
россия
северсталь
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" впервые провела испытания робота-собаки для транспортировки металла, которые прошли на территории "Северсталь-метиза" и Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), сообщила компания. "Северсталь" провела испытания робота-собаки Deep Robotics на территории "Северсталь-метиза" и Череповецкого металлургического комбината", - говорится в сообщении. Отмечается, что робот тренировался в течение нескольких дней ориентироваться на местности, переносить пробы металла с помощью руки-манипулятора и следить за соблюдением правил безопасности. Так, в качестве эксперимента на литейном дворе доменной печи №3 ЧерМК он доставил брикеты огнеупорной массы непосредственно к месту использования. Благодаря алгоритмам компьютерного зрения и 3D-профилирования, а также технологии LiDAR робот-собака может выполнять задачи измерения объектов, транспортировки предметов массой до 40 кг, проводить разного вида инспекции и диагностики оборудования, следует из пресс-релиза. Например, он может проверять наличие средств индивидуальной защиты у сотрудников, проводить тепловизионные и газоаналитические исследования, а также строить карты для разработки цифровых двойников предприятий. Кроме того, робот способен выполнять операции непрерывно и в сложных для человека условиях, передавая данные на удаленный сервис, уточняют в компании. "Роботы готовы выполнять непрерывные рутинные задачи достаточно продолжительное время, исключая человеческий фактор, который может повлиять на корректность измерений. Это позволит проводить, например, более качественную и оперативную диагностику утечек газа. Кроме того, мы стремимся сократить присутствие человека в зонах с высоким уровнем риска, и роботы в перспективе смогут если не полностью заменить, то значительно облегчить его труд в шахтах, горячих цехах и на других площадках. Мы продолжим испытания робособак на других площадках "Северстали", - прокомментировал руководитель R&amp;D направления "Северсталь-инфокома" Денис Колупаев, слова которого приводятся в релизе.
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россия, северсталь
РОССИЯ, Северсталь
11:02 19.07.2024
 
"Северсталь" впервые испытала робота-собаку на своих предприятиях

"Северсталь" впервые испытала робота-собаку для транспортировки металла

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкРобот-собака
Робот-собака - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Анна Раткогло
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. "Северсталь" впервые провела испытания робота-собаки для транспортировки металла, которые прошли на территории "Северсталь-метиза" и Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), сообщила компания.
"Северсталь" провела испытания робота-собаки Deep Robotics на территории "Северсталь-метиза" и Череповецкого металлургического комбината", - говорится в сообщении.
Отмечается, что робот тренировался в течение нескольких дней ориентироваться на местности, переносить пробы металла с помощью руки-манипулятора и следить за соблюдением правил безопасности. Так, в качестве эксперимента на литейном дворе доменной печи №3 ЧерМК он доставил брикеты огнеупорной массы непосредственно к месту использования.
Благодаря алгоритмам компьютерного зрения и 3D-профилирования, а также технологии LiDAR робот-собака может выполнять задачи измерения объектов, транспортировки предметов массой до 40 кг, проводить разного вида инспекции и диагностики оборудования, следует из пресс-релиза. Например, он может проверять наличие средств индивидуальной защиты у сотрудников, проводить тепловизионные и газоаналитические исследования, а также строить карты для разработки цифровых двойников предприятий.
Кроме того, робот способен выполнять операции непрерывно и в сложных для человека условиях, передавая данные на удаленный сервис, уточняют в компании.
"Роботы готовы выполнять непрерывные рутинные задачи достаточно продолжительное время, исключая человеческий фактор, который может повлиять на корректность измерений. Это позволит проводить, например, более качественную и оперативную диагностику утечек газа. Кроме того, мы стремимся сократить присутствие человека в зонах с высоким уровнем риска, и роботы в перспективе смогут если не полностью заменить, то значительно облегчить его труд в шахтах, горячих цехах и на других площадках. Мы продолжим испытания робособак на других площадках "Северстали", - прокомментировал руководитель R&D направления "Северсталь-инфокома" Денис Колупаев, слова которого приводятся в релизе.
 
РОССИЯСеверсталь
 
 
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