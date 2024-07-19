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"Не саммит НАТО". СМИ назвали место, где приняли настоящее важное решение
"Не саммит НАТО". СМИ назвали место, где приняли настоящее важное решение - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Не саммит НАТО". СМИ назвали место, где приняли настоящее важное решение
Крупнейшие геополитические игроки встретились не на саммите НАТО в Вашингтоне, а в Астане в рамках ШОС. Об этом в материале для агентства Bloomberg сообщил... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T09:27+0300
2024-07-19T09:27+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Крупнейшие геополитические игроки встретились не на саммите НАТО в Вашингтоне, а в Астане в рамках ШОС. Об этом в материале для агентства Bloomberg сообщил обозреватель Джеймс Ставридис."В определенном смысле ШОС является альтернативной версией НАТО", — заметил автор публикации.Ставридис подчеркнул, что Шанхайская организация является серьезным вызовом для НАТО, поскольку охватывает большую часть Евразийского континента и имеет значительное влияние на мировой ВВП. Кроме того, укрепление сотрудничества между Россией и Китаем в рамках ШОС позволяет им "поиграть геополитическими мускулами" и оттянуть крупные региональные державы от порядка, определяемого США.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран. Белоруссия присоединилась к организации в июле 2024 года.
https://1prime.ru/20240711/nato-850005416.html
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россия, шос, нато
Политика, РОССИЯ, ШОС, НАТО
"Не саммит НАТО". СМИ назвали место, где приняли настоящее важное решение
Bloomberg: странам НАТО следует настороженно относиться к развитию ШОС
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ.
Крупнейшие геополитические игроки встретились не на саммите НАТО в Вашингтоне, а в Астане в рамках ШОС. Об этом в материале для агентства Bloomberg сообщил
обозреватель Джеймс Ставридис.
"В определенном смысле ШОС является альтернативной версией НАТО", — заметил автор публикации.
Ставридис подчеркнул, что Шанхайская организация является серьезным вызовом для НАТО, поскольку охватывает большую часть Евразийского континента и имеет значительное влияние на мировой ВВП.
Кроме того, укрепление сотрудничества между Россией и Китаем в рамках ШОС позволяет им "поиграть геополитическими мускулами" и оттянуть крупные региональные державы от порядка, определяемого США.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран. Белоруссия присоединилась к организации в июле 2024 года.
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