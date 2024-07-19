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Отвернет важные страны: НАТО предупредили о серьезном сопернике - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Отвернет важные страны: НАТО предупредили о серьезном сопернике
Отвернет важные страны: НАТО предупредили о серьезном сопернике - 19.07.2024, ПРАЙМ
Отвернет важные страны: НАТО предупредили о серьезном сопернике
Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) из-за своего... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T16:47+0300
2024-07-19T16:48+0300
политика
шос
нато
мир
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) из-за своего растущего влияния может вскоре стать соперником НАТО. "НАТО следует уделять больше внимания растущему влиянию, экономическому и военному потенциалу и амбициям Шанхайской группы... ШОС пока не является... соперником трансатлантического блока, но если США и их союзники не проявят осторожность, она может вскоре им стать", - написал Ставридис в колонке, публикуемой агентством Блумберг. Ставридис пояснил, что в некотором смысле ШОС является альтернативной версией НАТО, поскольку с точки зрения численности населения и географического охвата ШОС является крупнейшей организацией по безопасности и обороне в мире, а её амбиции "серьёзны". При этом он отметил, что внутри НАТО существуют культурные, исторические и языковые различия между союзниками. По мнению Ставридиса, ШОС может "отвернуть важные страны" от США. В этой связи он упомянул Турцию и Саудовскую Аравию и заявил, что если эти страны попадут в "орбиту" влияния Китая и России, это может стать катастрофой для США и НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в 2022 году заявлял о желании своей страны вступить в ШОС. После участия в июле в саммите в Астане Эрдоган, комментируя перспективу членства Турции в ШОС, заявил, что исключать такой ситуации нельзя, но на это может потребоваться время. Ранее известный российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявлял РИА Новости, что странам ШОС необходимо создать объединенный разведывательный комитет и сформировать военный комитет на фоне возможного создания "восточного НАТО" в Индо-Тихоокеанском регионе. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
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шос, нато, мир
Политика, ШОС, НАТО, МИР
16:47 19.07.2024 (обновлено: 16:48 19.07.2024)
 
Отвернет важные страны: НАТО предупредили о серьезном сопернике

Ставридис: влияние ШОС растет, организация может вскоре стать соперником НАТО

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкЗаседание Совета национальных координаторов государств ШОС. День первый
Заседание Совета национальных координаторов государств ШОС. День первый
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) из-за своего растущего влияния может вскоре стать соперником НАТО.
"НАТО следует уделять больше внимания растущему влиянию, экономическому и военному потенциалу и амбициям Шанхайской группы... ШОС пока не является... соперником трансатлантического блока, но если США и их союзники не проявят осторожность, она может вскоре им стать", - написал Ставридис в колонке, публикуемой агентством Блумберг.
Ставридис пояснил, что в некотором смысле ШОС является альтернативной версией НАТО, поскольку с точки зрения численности населения и географического охвата ШОС является крупнейшей организацией по безопасности и обороне в мире, а её амбиции "серьёзны". При этом он отметил, что внутри НАТО существуют культурные, исторические и языковые различия между союзниками.
По мнению Ставридиса, ШОС может "отвернуть важные страны" от США. В этой связи он упомянул Турцию и Саудовскую Аравию и заявил, что если эти страны попадут в "орбиту" влияния Китая и России, это может стать катастрофой для США и НАТО.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в 2022 году заявлял о желании своей страны вступить в ШОС. После участия в июле в саммите в Астане Эрдоган, комментируя перспективу членства Турции в ШОС, заявил, что исключать такой ситуации нельзя, но на это может потребоваться время.
Ранее известный российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявлял РИА Новости, что странам ШОС необходимо создать объединенный разведывательный комитет и сформировать военный комитет на фоне возможного создания "восточного НАТО" в Индо-Тихоокеанском регионе.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
 
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