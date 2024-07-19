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Под Петербургом выставили на торги завод, выпускавший знаменитые "сланцы"

Под Петербургом выставили на торги завод, выпускавший знаменитые "сланцы" - 19.07.2024, ПРАЙМ

Под Петербургом выставили на торги завод, выпускавший знаменитые "сланцы"

Активы АО "Сланцевский завод "Полимер" выставили на торги, передает издание "Деловой Петербург". | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T12:23+0300

2024-07-19T12:23+0300

2024-07-19T12:32+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Активы АО "Сланцевский завод "Полимер" выставили на торги, передает издание "Деловой Петербург".Отмечается, что лот включает производственные цеха, склады, шиноремонтное производство, административно-бытовой корпус, здания энергоснабжения и инфраструктуру на площади 24 гектара.Начальная цена составляет 63,9 миллиона рублей. Агентство экономического развития Ленинградской области намерено предложить объект инвесторам для его развития.Завод был основан в середине XX века и выпускал резинотехнические изделия. Однако в 2017 году производство было остановлено из-за высоких издержек и отсутствия заказов. В 2023 году выручка завода составила 13,4 миллиона рублей, а убыток - 245,3 миллиона рублей.Суд признал ОАО "Полимер" банкротом, долги которого перед банком "Таврический" составляют около одного миллиарда рублей. Большая часть зданий завода требует реконструкции и уже отключена от коммуникаций.

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россия, завод, торги