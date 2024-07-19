https://1prime.ru/20240719/ssha-850291392.html
США продолжат контакты с Индией относительно ее сотрудничества с РФ
США продолжат контакты с Индией относительно ее сотрудничества с РФ - 19.07.2024, ПРАЙМ
США продолжат контакты с Индией относительно ее сотрудничества с РФ
США намерены продолжать вести диалог с Нью-Дели о характере его сотрудничества с Москвой, заявил в пятницу советник президента Соединенных Штатов по... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T22:47+0300
2024-07-19T22:47+0300
2024-07-19T22:47+0300
политика
сша
белый дом
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июл – ПРАЙМ. США намерены продолжать вести диалог с Нью-Дели о характере его сотрудничества с Москвой, заявил в пятницу советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан. "Индию исторически связывают отношения с Россией, которые они не собираются разрывать. Однако мы намерены продолжать глубокий диалог с Индией относительно специфики и характера ее отношений с РФ", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке Аспенского форума по безопасности.Ранее Bloomberg писало, что представители Байдена выразили опасение по поводу близких отношений Индии с правительством России и принятия оборонных соглашений между двумя странами. Однако, они также признали Индию стратегическим партнером и подчеркнули необходимость продолжения откровенных бесед.
https://1prime.ru/20240716/indiya-850175601.html
сша
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, белый дом, индия
Политика, США, Белый дом, ИНДИЯ
США продолжат контакты с Индией относительно ее сотрудничества с РФ
Белый дом: США продолжат контакты с Индией относительно ее сотрудничества с РФ
ВАШИНГТОН, 19 июл – ПРАЙМ. США намерены продолжать вести диалог с Нью-Дели о характере его сотрудничества с Москвой, заявил в пятницу советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Индию исторически связывают отношения с Россией, которые они не собираются разрывать. Однако мы намерены продолжать глубокий диалог с Индией относительно специфики и характера ее отношений с РФ", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке Аспенского форума по безопасности.
Ранее Bloomberg писало, что представители Байдена выразили опасение по поводу близких отношений Индии с правительством России и принятия оборонных соглашений между двумя странами. Однако, они также признали Индию стратегическим партнером и подчеркнули необходимость продолжения откровенных бесед.
Отключение от SWIFT не пугает Индию. Партнерство с Россией ей дороже