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США продолжат контакты с Индией относительно ее сотрудничества с РФ

США продолжат контакты с Индией относительно ее сотрудничества с РФ - 19.07.2024, ПРАЙМ

США продолжат контакты с Индией относительно ее сотрудничества с РФ

США намерены продолжать вести диалог с Нью-Дели о характере его сотрудничества с Москвой, заявил в пятницу советник президента Соединенных Штатов по... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T22:47+0300

2024-07-19T22:47+0300

2024-07-19T22:47+0300

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ВАШИНГТОН, 19 июл – ПРАЙМ. США намерены продолжать вести диалог с Нью-Дели о характере его сотрудничества с Москвой, заявил в пятницу советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан. "Индию исторически связывают отношения с Россией, которые они не собираются разрывать. Однако мы намерены продолжать глубокий диалог с Индией относительно специфики и характера ее отношений с РФ", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке Аспенского форума по безопасности.Ранее Bloomberg писало, что представители Байдена выразили опасение по поводу близких отношений Индии с правительством России и принятия оборонных соглашений между двумя странами. Однако, они также признали Индию стратегическим партнером и подчеркнули необходимость продолжения откровенных бесед.

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