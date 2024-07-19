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США продолжат контакты с Индией относительно ее сотрудничества с РФ - 19.07.2024, ПРАЙМ
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США продолжат контакты с Индией относительно ее сотрудничества с РФ
США продолжат контакты с Индией относительно ее сотрудничества с РФ - 19.07.2024, ПРАЙМ
США продолжат контакты с Индией относительно ее сотрудничества с РФ
США намерены продолжать вести диалог с Нью-Дели о характере его сотрудничества с Москвой, заявил в пятницу советник президента Соединенных Штатов по... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T22:47+0300
2024-07-19T22:47+0300
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ВАШИНГТОН, 19 июл – ПРАЙМ. США намерены продолжать вести диалог с Нью-Дели о характере его сотрудничества с Москвой, заявил в пятницу советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан. "Индию исторически связывают отношения с Россией, которые они не собираются разрывать. Однако мы намерены продолжать глубокий диалог с Индией относительно специфики и характера ее отношений с РФ", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке Аспенского форума по безопасности.Ранее Bloomberg писало, что представители Байдена выразили опасение по поводу близких отношений Индии с правительством России и принятия оборонных соглашений между двумя странами. Однако, они также признали Индию стратегическим партнером и подчеркнули необходимость продолжения откровенных бесед.
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сша, белый дом, индия
Политика, США, Белый дом, ИНДИЯ
22:47 19.07.2024
 
США продолжат контакты с Индией относительно ее сотрудничества с РФ

Белый дом: США продолжат контакты с Индией относительно ее сотрудничества с РФ

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 19 июл – ПРАЙМ. США намерены продолжать вести диалог с Нью-Дели о характере его сотрудничества с Москвой, заявил в пятницу советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Индию исторически связывают отношения с Россией, которые они не собираются разрывать. Однако мы намерены продолжать глубокий диалог с Индией относительно специфики и характера ее отношений с РФ", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке Аспенского форума по безопасности.
Ранее Bloomberg писало, что представители Байдена выразили опасение по поводу близких отношений Индии с правительством России и принятия оборонных соглашений между двумя странами. Однако, они также признали Индию стратегическим партнером и подчеркнули необходимость продолжения откровенных бесед.
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Отключение от SWIFT не пугает Индию. Партнерство с Россией ей дороже
16 июля, 15:00
 
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