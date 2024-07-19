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Россия нарастила поставки железа и стали в ЕС до максимума за два года
Россия нарастила поставки железа и стали в ЕС до максимума за два года - 19.07.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки железа и стали в ЕС до максимума за два года
Евросоюз в конце весны увеличил закупки российских железа и стали до максимума с июня 2022 года, в результате чего Россия стала главным их поставщиком... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T05:22+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в конце весны увеличил закупки российских железа и стали до максимума с июня 2022 года, в результате чего Россия стала главным их поставщиком объединению, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Так, в мае Россия увеличила экспорт этих металлов и изделий из них в Евросоюз до 373,1 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 29%, а годом ранее - на 1,2%. Главным образом поставлялись полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (175 миллионов евро), а также ферросплавы (81 миллион евро). Главным покупателем была Италия, увеличившая импорт в 1,6 раза - до 120 миллионов евро, а сильнее всего российские компании нарастили экспорт в Нидерланды - в 7,3 раза, до 78,5 миллиона евро. В результате Россия стала крупнейшим поставщиком этих металлов в ЕС. На второе место поднялась Южная Корея, увеличившая экспорт на 30% - до 366,4 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Индия, поставки откуда, наоборот, сократились вдвое - до 353,8 миллиона евро. Одновременно увеличились и европейские закупки российского алюминия - в 1,5 раза за месяц, до 97,8 миллиона евро, что является наибольшим показателем с октября 2023 года. Больше всего нарастили импорт этого российского металла Германия - в 11 раз, до 16,2 миллиона евро, Италия - почти вчетверо, до 18,7 миллиона евро, а также Швеция - впятеро, до 7 миллионов евро.
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металлы, сталь, ес, россия
Экономика, металлы, сталь, ЕС, РОССИЯ
Россия нарастила поставки железа и стали в ЕС до максимума за два года
Россия нарастила поставки железа и стали в Евросоюз до максимума за два года
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в конце весны увеличил закупки российских железа и стали до максимума с июня 2022 года, в результате чего Россия стала главным их поставщиком объединению, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.
Так, в мае Россия увеличила экспорт этих металлов и изделий из них в Евросоюз до 373,1 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 29%, а годом ранее - на 1,2%. Главным образом поставлялись полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (175 миллионов евро), а также ферросплавы (81 миллион евро).
Главным покупателем была Италия, увеличившая импорт в 1,6 раза - до 120 миллионов евро, а сильнее всего российские компании нарастили экспорт в Нидерланды - в 7,3 раза, до 78,5 миллиона евро.
Россия нарастила экспорт СПГ в Бельгию, Францию и Испанию
В результате Россия стала крупнейшим поставщиком этих металлов в ЕС. На второе место поднялась Южная Корея, увеличившая экспорт на 30% - до 366,4 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Индия, поставки откуда, наоборот, сократились вдвое - до 353,8 миллиона евро.
Одновременно увеличились и европейские закупки российского алюминия - в 1,5 раза за месяц, до 97,8 миллиона евро, что является наибольшим показателем с октября 2023 года.
Больше всего нарастили импорт этого российского металла Германия - в 11 раз, до 16,2 миллиона евро, Италия - почти вчетверо, до 18,7 миллиона евро, а также Швеция - впятеро, до 7 миллионов евро.