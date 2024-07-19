https://1prime.ru/20240719/stal-850256469.html

Россия нарастила поставки железа и стали в ЕС до максимума за два года

Россия нарастила поставки железа и стали в ЕС до максимума за два года - 19.07.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки железа и стали в ЕС до максимума за два года

Евросоюз в конце весны увеличил закупки российских железа и стали до максимума с июня 2022 года, в результате чего Россия стала главным их поставщиком... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T05:22+0300

2024-07-19T05:22+0300

2024-07-19T05:22+0300

экономика

металлы

сталь

ес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83296/70/832967096_0:152:3077:1882_1920x0_80_0_0_ef6ba27e21d30058ba5e9f859cbe2185.jpg

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в конце весны увеличил закупки российских железа и стали до максимума с июня 2022 года, в результате чего Россия стала главным их поставщиком объединению, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Так, в мае Россия увеличила экспорт этих металлов и изделий из них в Евросоюз до 373,1 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 29%, а годом ранее - на 1,2%. Главным образом поставлялись полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (175 миллионов евро), а также ферросплавы (81 миллион евро). Главным покупателем была Италия, увеличившая импорт в 1,6 раза - до 120 миллионов евро, а сильнее всего российские компании нарастили экспорт в Нидерланды - в 7,3 раза, до 78,5 миллиона евро. В результате Россия стала крупнейшим поставщиком этих металлов в ЕС. На второе место поднялась Южная Корея, увеличившая экспорт на 30% - до 366,4 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Индия, поставки откуда, наоборот, сократились вдвое - до 353,8 миллиона евро. Одновременно увеличились и европейские закупки российского алюминия - в 1,5 раза за месяц, до 97,8 миллиона евро, что является наибольшим показателем с октября 2023 года. Больше всего нарастили импорт этого российского металла Германия - в 11 раз, до 16,2 миллиона евро, Италия - почти вчетверо, до 18,7 миллиона евро, а также Швеция - впятеро, до 7 миллионов евро.

https://1prime.ru/20240716/spg-850184373.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

металлы, сталь, ес, россия