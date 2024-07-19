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Средняя максимальная ставка по вкладам обновила максимум с апреля 2022 года

Средняя максимальная ставка по вкладам обновила максимум с апреля 2022 года - 19.07.2024, ПРАЙМ

Средняя максимальная ставка по вкладам обновила максимум с апреля 2022 года

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля выросла на 0,49... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T18:17+0300

2024-07-19T18:17+0300

2024-07-19T18:17+0300

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ставка по вкладам

средняя максимальная ставка по вкладам

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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля выросла на 0,49 процентного пункта, до 16,57%, и обновила максимум с середины апреля 2022 года, следует из материалов Банка России. Ранее, в третьей декаде июня, показатель также достиг максимума с середины апреля 2022 года. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Москредбанк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

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