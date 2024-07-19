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ЦБ РФ установил новые тарифы по обязательному страхованию опасных объектов

ЦБ РФ установил новые тарифы по обязательному страхованию опасных объектов - 19.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ установил новые тарифы по обязательному страхованию опасных объектов

Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО), которые заработают с 30 июля... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T14:00+0300

2024-07-19T14:00+0300

2024-07-19T14:01+0300

банк россии

тарифы

осопо

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО), которые заработают с 30 июля текущего года, сообщил регулятор. "Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов. Такое указание регулятора зарегистрировал Минюст России. Оно вступит в силу с 30 июля 2024 года. Перерасчет тарифов более точно отражает уровень риска возникновения аварии и учитывает динамику убыточности", - отмечается в сообщении. Документ предусматривает, что для большинства видов опасных объектов нижняя граница тарифа снизится на 25%. При этом для опасных объектов, на которых используется оборудование под давлением (это, например, котельные, тепловые электроцентрали, теплосети), нижняя граница тарифа сохранится на прежнем уровне, а верхняя повысится на 25%. А по таким опасным объектам, как гидротехнические сооружения, нефтехимические и горнодобывающие предприятия, объекты, связанные со взрывчатыми веществами, шахты, скважины, краны, границы тарифного коридора останутся без изменений, добавляет ЦБ.

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тарифы, осопо