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Суд ООН назвал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий

Суд ООН назвал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий - 19.07.2024, ПРАЙМ

Суд ООН назвал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий

Международный суд ООН признал оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией и заявил, что такие действия нарушают право палестинцев на... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T17:31+0300

2024-07-19T17:31+0300

2024-07-19T17:31+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Международный суд ООН признал оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией и заявил, что такие действия нарушают право палестинцев на самоопределение."Политика и практика (Израиля) рассчитаны на то, чтобы оставаться в силе на неопределенный срок и оказывать необратимое воздействие на местах. Следовательно, суд считает, что такая политика и практика равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории", — говорится в постановлении судьи.Ко всему прочему, израильская политика лишает палестинцев права на самоопределение на протяжении десятилетий и продолжение подобной политики подрывает осуществление этого права в будущем.

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оон, израиль, палестина, суд