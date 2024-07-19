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Суд ООН назвал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Суд ООН назвал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий
Суд ООН назвал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий - 19.07.2024, ПРАЙМ
Суд ООН назвал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий
Международный суд ООН признал оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией и заявил, что такие действия нарушают право палестинцев на... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:31+0300
2024-07-19T17:31+0300
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израиль
палестина
суд
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Международный суд ООН признал оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией и заявил, что такие действия нарушают право палестинцев на самоопределение."Политика и практика (Израиля) рассчитаны на то, чтобы оставаться в силе на неопределенный срок и оказывать необратимое воздействие на местах. Следовательно, суд считает, что такая политика и практика равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории", — говорится в постановлении судьи.Ко всему прочему, израильская политика лишает палестинцев права на самоопределение на протяжении десятилетий и продолжение подобной политики подрывает осуществление этого права в будущем.
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оон, израиль, палестина, суд
ООН, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, суд
17:31 19.07.2024
 
Суд ООН назвал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий

Суд ООН считает оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией

© РИА Новости . Роман Махмутов | Перейти в медиабанкЗаседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Роман Махмутов
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Международный суд ООН признал оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией и заявил, что такие действия нарушают право палестинцев на самоопределение.
"Политика и практика (Израиля) рассчитаны на то, чтобы оставаться в силе на неопределенный срок и оказывать необратимое воздействие на местах. Следовательно, суд считает, что такая политика и практика равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории", — говорится в постановлении судьи.
Ко всему прочему, израильская политика лишает палестинцев права на самоопределение на протяжении десятилетий и продолжение подобной политики подрывает осуществление этого права в будущем.
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