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В ГД оценили, как изменение экспортной пошлины защитит рынок СУГ

В ГД оценили, как изменение экспортной пошлины защитит рынок СУГ - 19.07.2024, ПРАЙМ

В ГД оценили, как изменение экспортной пошлины защитит рынок СУГ

Правительство РФ корректировкой параметров вывозной экспортной пошлины сможет защитить внутренний рынок сжиженных углеводородных газов (СУГов), сообщил РИА... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T22:25+0300

2024-07-19T22:25+0300

2024-07-19T22:26+0300

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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ корректировкой параметров вывозной экспортной пошлины сможет защитить внутренний рынок сжиженных углеводородных газов (СУГов), сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич. Согласно протоколу совещания от 8 июля, с которым ознакомилось РИА Новости, вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину, ФАС совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) до 1 августа представить правительству предложения по корректировке ценовых индикаторов для расчета вывозных таможенных пошлин на СУГи. Также поручено проработать вопрос поддержки экономической эффективности их производства и обеспечение профицита внутреннего рынка этого вида топлива. "Текущая система пошлин в достаточной мере не обеспечивает защиту внутреннего рынка и стимулирование производства СУГов. Основанная на котировках... ценового агентства Argus, пошлина не всегда отражает реальное состояние рынка, не защищает внутреннего потребителя, который использует СУГ как дешевую альтернативу бензину. По сути, сегодня СУГ (пропан, бутан и их смеси) выполняют роль социального топлива как для граждан, так и для малого бизнеса. Увеличение объема их производства, защита от экспорта — основная задача", — сказал депутат. Также Станкевич подчеркнул, что СУГи — это ценное нефтехимическое сырье, и по его словам, чем больше и дешевле его будет внутри страны, тем выше будет производство нефтехимической продукции, которая обладает более высокой добавленной стоимостью. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СУГ Как рассказал зампред наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", объединения производителей и продавцов энергоресурсов, Дмитрий Гусев, в отличие от бензинов и дизтоплива, на СУГи не распространяется действие демпфирующего механизма, соответственно, их цена полностью рыночная, и она может колебаться "от условно 100 рублей за тонну до 40 тысяч рублей за тонну". Поэтому, по словам эксперта, правительству безусловно хочется как-то стабилизировать ситуацию и, в том числе за счет экспортной пошлины, насыщать внутренний рынок. С другой стороны, СУГи являются одной из экспортных позиций для России. Большие объемы направляются в Турцию, Польшу и не только. "Поэтому тут нужно соблюсти баланс между внутренним рынком и поддержкой экспорта. То есть, у нас, как правило, если экспорт "умер", значит цены падают до нуля, если у нас экспорт пошел вверх, то внутренние цены подскакивают под 40 тысяч рублей за тонну", — отметил Гусев. По мнению эксперта, к СУГам нужно применять системный подход, в частности, включить их в список основных газомоторных топлив, которые находятся под контролем Минэнерго, также нужна программа развития. Он рассказал, что в южных регионах, например, сжиженные углеводородные газы — это одно из основных видов топлив, и все коммерческие автомобили ездят на них. Также, Гусев считает необходимым стимулировать строительство хранилищ СУГов, объемов которых сейчас очень мало. Наконец, Гусев напомнил, что экспортная пошлина определяется на основании котировки Argus daf Брест — основного ценового индикатора для поставок в Польшу и в другие европейские страны. При этом в конце 2023 года Евросоюз принял 12-й пакет санкций, который, в частности, ввел запрет на импорт СУГов из России с 12-месячным переходным периодом. То есть уже в конце этого года реальные торги на этом базисе должны прекратиться."То есть мы сейчас попадем в ситуацию, когда мы не сможем рассчитать пошлину на СУГ, потому что... у нас не будет котировки", — заключил эксперт.

https://1prime.ru/20240611/sug-849059342.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суг, россия, пошлины, рынок